Un an après les terribles inondations : reportage de Chênée à Verviers, dans une vallée en chantier

Des maisons éventrées, des ponts défigurés, un nombre incalculable de vitrines de magasins ou de cafés toujours affublées de plaques de bois protectrices. Des corps de métier à l’œuvre dans les maisons, les écoles, sur les routes, les ponts… Un peu partout, des containers qui hébergent temporairement des commerces, des classes ou des bureaux qui n’ont toujours pas pu regagner leurs locaux. La reconstruction de la vallée ne fait que commencer, et nombreux sont ceux qui souhaitent la quitter, à en juger par le nombre de maisons à vendre.

À Chênée, un beau trottoir mais les murs suintent encore

À Chênée, là où la Vesdre se jette dans l’Ourthe, la rivière est bien calme, en cette matinée ensoleillée d’été. Le courant est faible, il y a à peine trente centimètres de profondeur. Difficile d’imaginer la violence des inondations qui ont frappé ce quartier de Liège le 14 juillet 2021. Mais les stigmates sur les bâtiments sont là pour nous remémorer les faits. Sur le pignon du magasin Trafic, coincé entre la Vesdre et l’Ourthe et qui n’a pas rouvert depuis, les planches arrachées montrent à quelle hauteur l’eau est montée. Sur le parking, des débris divers : un caddie abîmé, un vieux siège, une poubelle…

Sur la rive opposée, des gravats au sol rappellent que le café Le Vieux Moulin, où les élèves des écoles environnantes allaient boire un verre après les cours, a été emporté par les flots. Mais à quelques mètres à peine, les berges sont en cours de réfection et un beau trottoir en dolomie jaune est en voie de finalisation. Aux commandes de sa pelleteuse, Michael Rosenthal aménage la berge ainsi qu’un chemin pour descendre jusqu’à l’eau. “Demain, j’aurai terminé”, confie-t-il. Plus loin, des ouvriers fixent un nouveau garde-corps. Victor Vansteelandt, un riverain, commente la scène, sourire en coin : “Ils mettent un gros coup parce que le Roi vient le 14 !”. Lui-même vit dans une rue toute proche. Sa maison a été rénovée, “mais il y a encore de l’humidité qui suinte des murs”, témoigne-t-il.

En images - Chênée, un an après les inondations

Les écoliers vont retrouver leur classe en septembre

À quelques centaines de mètres de là, l’école communale fondamentale des Grands Prés est en pleine opération nettoyage. On lave le sol du réfectoire et du coin sieste, “où l’eau est montée jusqu’à 1m60”, explique Muriel Leclercq, institutrice d’accueil et de 1re maternelle. Les travaux de réfection ont été longs. “Il a fallu enlever le plafonnage, laisser sécher les murs, installer de nouvelles parois, replafonner. On en a profité pour apporter des améliorations, ajouter des portes, etc.”

Maintenant, c’est terminé et quand le joyeux groupe de dames qui nettoient sa classe auront terminé, elle pourra y réinstaller ses affaires. Durant l’année écoulée, les classes ont été relogées de l’autre côté de la rue, dans des containers que la commune a loués à une société. Le 15 juillet, ils disparaîtront, raconte Muriel Leclercq, tout en transbahutant des caisses sur un diable, heureuse de retrouver son ancien local rénové : “24 élèves dans une classe, ça va, mais vous imaginez dans un container où il fait très froid en hiver et très chaud en été ?”.

En images - L'école communale fondamentale des Grands Prés à Chênée, un an après les inondations

En remontant la rivière à partir de Chênée, on arrive rapidement à Vaux-sous-Chèvremont, commune de Chaudfontaine. À la rue des Graviers, en bord de Vesdre, de nombreuses façades n’ont pas encore été rénovées, mais on travaille de tous côtés. Le parc est en cours de réaménagement. La pelouse a été ensemencée, “merci de ne pas marcher dessus”. La nouvelle plaine de jeux est toujours dans ses emballages protecteurs. Le muret qui longe la rivière a été refait, les berges nettoyées et des arbres replantés.

À Vaux-sous-Chèvremont, une chocolaterie qui revit

C’est à quelques pas de là que la chocolaterie Galler a installé son atelier de production. La Vesdre coule à une quinzaine de mètres derrière le bâtiment. Lorsqu’elle est montée il y a un an, la chocolaterie artisanale a été éventrée, explique Vanessa Fernandez, chargée de communication chez Galler. Les 80 collaborateurs ont émigré, contraints et forcés, dans d’autres chocolateries à Eeklo (au nord de Gand), à Namur ainsi qu’à Prouvy, en Gaume. Ils ont fait leur grand retour dans les bâtiments courant juin. L’idée de déménager dans une zone non inondable a certes germé parmi le personnel, mais finalement le site a été réhabilité, avec quelques aménagements (coffrets électriques en hauteur, par exemple). “C’était aussi un message d’espoir pour les habitants de Vaux-sous-Chèvremont: on va se relever, et vous aussi!”.

Vanessa Fernandez nous montre le local des matières premières (amandes, noix de cajou, noix de coco râpée,…). “On avait dû tout jeter. Ici, il y avait 1m80 d’eau et de boue.” Dans la pièce voisine, la ligne de production historique, hors service il y a un an, fonctionne à nouveau. Les barres chocolatées tournent sur la machine, un collaborateur étale des noisettes, un autre, en bout de ligne, récole les chocolats fourrés et les range dans des caisses. Nicolas Cristakis est heureux de retrouver son atelier après avoir travaillé durant six mois à Eeklo : “La Flandre, c’est joli, mais c’est mieux ici”.

En images - La chocolaterie Galler, un an après les inondations

C’est son collègue Jérôme Crenier, “un véritable MacGyver” à en croire Vanessa Fernandez, qui, avec ses quatre collègues techniciens de maintenance, a remis la ligne de production en état après les inondations. “On a tout démonté, explique le technicien. Les moteurs ont été séchés dans un four de pâtisserie, on a remonté la machine avec de nouveaux roulements. On a presque tout refait. On a juste gardé le châssis.” Mais la chocolaterie, aux mains d’investisseurs qatari (pour deux tiers) et wallons (un tiers), a également profité des travaux pour installer une nouvelle ligne de production qui permettra le développement de nouveaux produits. Pour l’entreprise, les inondations ont constitué une rude épreuve, dont la facture globale s’élève à 14 millions d’euros, mais elle tente d’en sortir par le haut.

À Verviers, “des gens dans des maisons insalubres”

Si l’on emprunte la N61 qui longe la Vesdre en direction de Chaudfontaine, Trooz puis Pepinster, les stigmates du désastre de l’an dernier restent, là aussi, bien visibles. À Verviers, le chantier est également impressionnant. Dans cette ville de 55 000 habitants, près de 3 800 ménages ont été touchés par les inondations, rappelle Adrien Demazy, en charge du dossier au cabinet de la bourgmestre. Plus de deux kilomètres de voiries ont été impactés, une vingtaine de ponts et passerelles, une trémie, douze fontaines, etc.

“La période d’urgence est certes derrière nous, mais des gens vivent encore dans des maisons insalubres, explique M. Demazy. Nous allons devoir adapter certains quartiers proches de la Vesdre et dans certaines zones, on ne pourra plus reconstruire. Elles deviendront des zones tampons, inondables.”

Deux écoles verviétoises ont été lourdement sinistrées également. “L’une a été déplacée dans des containers. Pour l’autre, nous allons pouvoir reconstruire au même endroit. On vient d’obtenir le feu vert”, précise Adrien Demazy. La trémie pourrait, pour sa part, être rouverte à la fin de l’année.

En images - Verviers, un an après les inondations

“Un grand sentiment d’abandon, chez certains”

Un des chantiers majeurs à Verviers, c’est le remplacement d’une série de ponts endommagés, explique Adrien Demazy, qui nous guide le long de la Vesdre, sur un chemin de halage dont le revêtement a été soulevé par la puissance de l’eau. Tous ces ponts ont un ou plusieurs piliers centraux, qui ont accentué l’impact des inondations en retenant des arbres et autres débris, explique le conseiller de la bourgmestre Targnion (PS). Ils vont rapidement être remplacés par des ponts à une seule arche. Les marchés publics sont lancés.

Sur le pont d’Al Cûte, une pelleteuse est à l’œuvre et des ouvriers dament le sol. Sur la façade arrière de l’école Don Bosco, qui jouxte la rivière, le parement est arraché. “L’eau passait au-dessus des ponts”, rappelle Adrien Demazy. Dans le lit de la rivière, il n’est pas rare de voir traîner des lambeaux de laine, emportés d’une usine textile en amont.

Dans le centre-ville, la statue d’un lainier avait été déboulonnée par la force du courant. L’industriel de la laine a retrouvé son socle il y a peu. Comme un symbole d’une cité qui se remet lentement de cette épreuve. Trop lentement sans doute pour certains de ses habitants, qui expriment de la rancœur ou de la colère de ne pas être suffisamment aidés. Et la ville se trouve en première ligne, admet Adrien Demazy. “Il y a un grand sentiment d’abandon chez certains. Il faut les rassurer, leur expliquer la situation avec pédagogie.”

À Ensival, le salon de coiffure dans un container

À Verviers, le quartier d’Ensival, situé sur la route de Pepinster, a été particulièrement touché par les flots. Dans le quartier de la Grand-Place, nombre de vitrines sont toujours calfeutrées derrière de grandes plaques de bois. Beaucoup de commerces sont fermés. Le salon de coiffure, lui, a pris place dans un container sur le trottoir. Même l’agence immobilière s’est réfugiée dans un container. À quelques pas de là, des maisons ont été emportées, il ne reste que des gravats au sol. Une maison voisine est toujours debout, mais elle est éventrée. Dans des zones comme celle-là, explique Adrien Demazy, la reconstruction paraît compliquée, selon les études déjà effectuées et toujours en cours.

Sur la Grand-Place d’Ensival, un an plus tard, la Croix-Rouge occupe toujours, elle aussi, un container. On y sert une tasse de café ou de thé, on y organise un bingo ou un concours de belote. “On aide les gens. Surtout, on les écoute”, témoigne un des bénévoles qui assurent la permanence. On n’est plus dans l’aide d’urgence, mais “on travaille le lien social”. Dans la vallée de la Vesdre, les habitants aussi doivent se reconstruire.