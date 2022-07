Les 5 conseils à appliquer pour survivre à la vague de chaleur qui va frapper la Belgique

Les températures pourraient monter jusqu'à 35 degrés. C'est ce que rapporte l'IRM à La Libre. Une chaleur extrême qui implique d'adopter quelques "bons gestes" pour aborder les prochains jours dans de bonnes conditions.

Fermer ses rideaux et ses volets en journée

"Il faut le plus possible occulter", conseille Fabian Debal, prévisionniste pour l'IRM. Le soleil est un vecteur d'échauffement important. Il est donc vivement conseillé de fermer les rideaux et les volets afin de ne pas laisser les rayons du soleil s'introduire dans l'habitation.

Ventiler au petit matin et à la tombée de la nuit

Contrairement à ce qui est recommandé en journée, il est conseillé d'ouvrir les fenêtre le matin très tôt et le soir très tard, afin de laisser la fraîcheur de la nuit entrer dans les pièces. Le soleil tombé, les températures oscilleront entre 18 et 20 degrés. C'est donc le meilleur moment pour faire descendre la température dans les habitations.

S'hydrater

Qui dit fortes chaleurs, dit risque de déshydratation. Boire de l'eau en quantité est très important lors d'épisodes caniculaires. Habituellement, un adulte doit boire 1,5 litre d'eau par jour selon le Conseil supérieur de la santé. En période de canicule, il est conseillé d'ajouter un demi-litre à sa consommation normale et de boire donc deux litres d'eau par jour. En ce qui concerne l'alimentation, des aliments légers et riches en eau sont recommandés.

Garder un œil sur les personnes vulnérables

Si les fortes chaleurs ne sont agréables pour personne, pour une partie de la population, elles peuvent s'avérer dangereuses. Les enfants en bas âge et les personnes âgées sont particulièrement fragiles face aux températures élevées. Une attention particulière doit leur être portée afin d'éviter tout risque de complication.

Éviter les efforts physiques

Lors des journées caniculaires, les activités physiques intenses ne sont pas encouragées. Elles sont particulièrement déconseillées durant les heures les plus chaudes de la journée soit entre 11h et 21h. "Il faut faire le moins de sport possible pour éviter d'être impacté par les températures élevées", conclut Fabian Debal.