À Trooz, les racines sont plus fortes que la peur: "Les gens reviennent parce que c’est leur vie, leur quartier, leur monde"

"Vous voyez la haie rouge là-bas ? La maison derrière ?" Ginette, 71 ans, secrétaire de direction à la retraite, pointe le doigt vers l'autre côté de la place de la Brouck, en direction de la Vesdre. La rue qui court le long de la rivière porte son nom. "C'est là !" C'est là que vit Georges, que tout le monde désigne ici comme "l'électricien", désormais veuf. Sa femme est une des trois victimes trooziennes des inondations. Elle avait la santé fragile. Une sale maladie l'obligeait à rester reliée à une bouteille d'oxygène. Mais cette maudite nuit, l'électricité a été coupée. Suzanne a tout de même pu être évacuée à temps et transférée, consciente, en vie, vers le centre d'accueil installé à Beaufays. Elle est morte ensuite à l'hôpital. Le cœur n'a pas tenu. Son avis de décès est toujours affiché aux valves de l'église Saint-Laurent, place du Marché, sur l'autre rive de la Vesdre.

L’avis de décès de Suzanne est toujours affiché aux valves de l’église Saint-Laurent. ©GUILLAUME JC

Ses funérailles ont eu lieu le 28 juillet 2021 ; elle repose désormais au cimetière de Prayon.

Quand le malheur s’abat, souvent, il s’acharne

Comme Nadia, une septuagénaire qui vivait rue de l'Église. La retraitée, qui avait été surveillante au collège Saint-Louis à Liège, a succombé à une crise cardiaque le 16 juillet 2021, alors qu'elle était retranchée avec Fernand, son mari, à l'étage de son habitation. Les secours ont tenté de la réanimer. En vain. "Rester cloîtrée des heures et des heures à l'étage, dans cette rue dévastée, à espérer que l'eau cesse de monter, aura été l'épreuve fatale à ton petit cœur déjà fragile, tante Nadia", écrivait sa nièce Christiane, en guise d'hommage sur sa page Facebook. La veille au soir, le couple donnait encore des nouvelles rassurantes à leur fils David. "Saleté d'intempéries !", commente sa nièce.

Quand le malheur s’abat, souvent, il s’acharne. La famille a dû reporter le temps de recueillement initialement prévu le vendredi suivant au cimetière de Prayon. Des problèmes administratifs liés aux inondations ont empêché la société funéraire de procéder à l’incinération et à la remise des cendres au moment fixé avec les proches. Il manquait l’acte de décès de Nadia et l’autorisation d’emplacement de l’urne au columbarium.

C’est presque miraculeux qu’il n’y ait pas eu plus de morts

Le troisième mort de Trooz, c’est Quentin, 23 ans, le fils du livreur de mazout du quartier de Fraipont. Le 14 juillet, l’apprenti-boucher qui travaillait à Verviers revenait à pied depuis Nessonveaux. Il a été emporté par le courant en tentant de traverser. La rue qui longe la Vesdre se confondait avec la rivière devenue furie. Le corps sans vie du jeune homme a été repêché dix jours plus tard, à Chaudfontaine, quelques kilomètres plus bas sur la Vesdre.

C'est presque miraculeux qu'il n'y ait pas eu plus de morts à Trooz. Dans la cité de La Brouck, un bungalow de plain-pied, dévasté, fait peine à voir. Tout est cassé ou de guingois : portes, fenêtres, garage… La boue séchée lèche encore les murs. Les herbes folles se sont emparées du jardin. Avant, le plain-pied s'affichait coquet - Google Street View en témoigne. Les propriétaires ont failli y rester. Il a fallu s'attacher à des cordes pour venir à leur secours. "Ceux-là tambourinaient, tambourinaient…", se souvient Ginette.

Des bénévoles continuent à déposer des meubles et de la vaisselle pour les sinistrés de la cité. ©GUILLAUME JC

Après leur évacuation, Marie-Rose et Roméo n’ont plus été revus à La Brouck. Leur bungalow est resté comme au premier jour après le déluge. Et ils ne répondent pas au téléphone ni aux lettres. Des voisins de la cité s’en sont inquiétés en lançant des appels sur Facebook. Aux dernières nouvelles, le couple serait installé dans un appartement, sur la rive droite de la Dérivation, à Liège.

"On est montés sur le toit plat et on a fui par là, sur les cuisines…"

"Avec le recul, on se demande d'où on vient et comment on en est sortis", poursuit Ginette, songeuse, en faisant défiler photos et vidéos sur sa tablette. Daniel, son mari, chaudronnier-soudeur, confirme. "On a eu trois mètres cinq d'eau". Jusqu'à l'anneau de basket, au fond des jardins. "C'était notre point de repère."

L’échappée fut rocambolesque, digne d’un film catastrophe. Le couple nous emmène au bout du jardin, dans le garage, pour qu’on comprenne. Derrière, il y a une rue en cul-de-sac, qui permet d’accéder aux garages et, à quelques mètres, en parallèle, le talus du chemin de fer.

Après les inondations, Ginette et Daniel sont revenus tous les jours pendant quatre mois dans leur maison de La Brouck. Ils s’y sont réinstallés le 1er mai. ©GUILLAUME JC

Dans ce bloc de la cité, toutes les maisons ont leur cuisine à l'arrière, dans une annexe qui se détache du bâtiment principal. "Vous voyez, on a mis une chaise et on est montés sur le toit plat et on a fui par là, sur les cuisines." Au bout, à la première route, une barque les attendait. Elle les a menés au pied du talus en terre, à hauteur de l'ancienne gare de La Brouck. "Là, il y avait des gens de chaque côté pour nous pousser et nous tirer jusqu'aux voies." Le trafic des trains était de toute façon interrompu.

Le garage était devenu leur salon : "On y faisait le café"

Ginette et Daniel ne sont pas partis tout de suite. La nuit du mercredi au jeudi, ils sont restés à l'étage en essayant de mettre tous les objets en hauteur. "L'eau commençait à redescendre. On se disait que ça irait." Et puis, la nuit suivante, la pluie a redoublé, la Vesdre a encore gonflé. "C'était la totale. On essayait de tout mettre en hauteur. On est montés à l'étage. On n'avait même plus une brosse à dents." Il a fallu tout quitter, vite, en emportant juste un petit sac à dos avec les médicaments de Daniel et Sunny, le chien, dans les bras. "L'eau charriait tout. On ne voyait plus le garage. Le jacuzzi du voisin a flotté jusque chez nous. En revenant, on a trouvé un mouton mort sur le toit."

Revenir ? Pendant dix mois et demi, Daniel et Ginette ont trouvé refuge à Harzée (Aywaille), à 25 kilomètres, dans un appartement tout neuf et meublé, loué à prix d’ami au fils d’un voisin. Le voilà qui gare justement sa voiture à l’ombre des tilleuls de la place de La Brouck.

"Les quatre premiers mois, on venait tous les jours", raconte Ginette. Pour évacuer les déchets, vider les caves pleines de boue, nettoyer, avec l'aide précieuse des bénévoles flamands. "Chapeau à eux hein, faut le faire !" Il n'y avait plus d'électricité ; on utilisait des rallonges. Au plus fort de l'hiver, il n'y avait que 8 degrés dans la maison humide. "On s'habillait bien, on se remuait." Le garage, plus propre que la maison, était devenu leur salon. "On y faisait le café et on avait de quoi grignoter."

Les travaux de rénovation ont enfin pu commencer début janvier, après le passage de l'expert. Mauvais souvenir. "On a été un peu lésés", croit Daniel. "L'eau était restée longtemps. Tout était imbibé. Le premier ne voulait rien entendre." La porte du garage, encore gonflée, gondole.

La cave et le rez-de-chaussée, en revanche, ont été remis à neuf : salle de bains avec douche à l’italienne, cuisine équipée, plafonnages refaits, spots intégrés dans le plafond…

Les plinthes ont été placées, samedi dernier. Il manque juste deux portes, qui n’ont pas un format standard, et il faut remplacer le châssis de la fenêtre en façade, que le camion de l’entrepreneur a malencontreusement embouti.

“On est arrivés dans la maison en 1975. Moi, je suis né ici”

Le couple de septuagénaires n’a pas attendu la fin des travaux pour réemménager. Le 1er mai, ils étaient là. La salle de bains n’était pas encore installée ; ils allaient prendre leur douche dans les containers sur la place. Il y avait aussi des blocs de toilettes et des cubes qui servaient à la fois de salle de restaurant et de lieu de rencontre des riverains. Ils ont été enlevés le 30 juin.

Le 30 juin, les containers ont été retirés sur la place à La Brouck. Les riverains avaient pris l’habitude de s’y retrouver. ©GUILLAUME JC

"J'avais envie de revenir", dit Ginette. "On est arrivés dans la maison en 1975. Moi je suis né ici", ajoute Daniel. Mais si "ça" recommence ? "Ça reviendra", pronostique Daniel, philosophe. Elle répond illico. "Je ne me tracasse pas. Je ne suis pas matérialiste. Les objets, ça se remplace. On a déjà tout perdu une fois après 50 ans de mariage. Ce sera la deuxième… On n'a pas peur."

Certains ont vendu leur maison dans la cité. Eux pas. Chez eux, c'est ici. "Les gens reviennent à Trooz parce que c'est leur vie, leur quartier, leur monde", confirme Joëlle Deglin (PS), échevine notamment en charge des Comités de quartier. Les sinistrés relogés temporairement sur les hauteurs, à Fléron ou ailleurs, disent s'y ennuyer ; ils n'y connaissent personne. "Ils veulent redescendre. Leurs racines sont plus fortes que leur peur."

“Reconstruire comme avant, c’est une illusion bien utile pour la sécurité mentale”

Pour certains, le provisoire s'éternise. Difficile de dire combien exactement de Trooziens n'ont pas encore pu retrouver leur adresse – sans doute un millier de personnes sur les 8 500 habitants. Mais beaucoup d'autres ont déjà réintégré leur maison, reconstruite à l'identique, malgré les risques d'une nouvelle catastrophe liée aux dérèglements climatiques. "Il faut que les gens puissent rentrer chez eux. C'est normal qu'ils veuillent rénover leur maison. On ne peut pas les culpabiliser", insiste Joëlle Deglin.

Reconstruire comme avant, c'est une illusion de sécurité, mais c'est une illusion bien utile pour la sécurité mentale, prolonge Étienne Vendy (Écolo), le président du CPAS. "Une forme de déni est nécessaire. Répéter que c'est grave et que ça va sûrement revenir ne permet pas d'avancer. Il faut plutôt se demander comment on va accueillir la prochaine inondation : c'est ça la résilience." Il y a des gestes à poser, quand c'est possible : placer la chaudière au rez-de-chaussée plutôt que dans la cave ou monter les compteurs électriques au premier étage.

Il faudra aussi repenser le bâti à proximité de la Vesdre. Les autorités doivent montrer l'exemple, ajoute-t-il. "Nous devons reconstruire notre administration. Nous allons nous préparer à mieux anticiper."Quitte à prendre un certain temps de réflexion avant de poser les nouvelles briques.