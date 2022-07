Vague de chaleur: doit-on s'attendre à atteindre les 40 degrés en Belgique ?

Le samedi 18 juin 2022, un nouveau record journalier de chaleur depuis le début des mesures en 1892 a été établi. Il faisait 32,6 degrés à Uccle. Le précédent record pour un 18 juin remontait à 2002, lorsque le mercure avait atteint 31,5 degrés. Après ces canicules de juin, on risque encore de battre des records dès ce week-end.

"Nous serons confrontés à des températures très élevées. La question est de savoir si l'on se dirige vers le scénario plus optimiste, avec des températures maximales comprises entre 32 et 34 degrés, ou le plus pessimiste, avec des températures qui dépasseraient les 35 degrés et qui pourraient flirter avec les 40", confiait Pascal Mormal, météorologue à l'IRM, à La Libre, qui s'attendait à ce que la chaleur s'installe durablement.

Vague de chaleur ?

La dernière vague de chaleur a eu lieu à l'été 2020 en Belgique. Elle avait duré pas moins de 12 jours (du 5 au 16 août 2020). Des maxima jusque 35,9 °C avaient été mesurés à Uccle. En Belgique, on parle de vague de chaleur dès le moment où l’on enregistre, pendant cinq jours consécutifs, des températures au-dessus des 25 degrés. Durant cette période, les 30 degrés doivent être atteints durant au moins trois jours.

Si on peut la prévoir et s'y préparer, il faudra donc attendre au moins cinq jours pour savoir si c'est bien une vague de chaleur qui nous tombe sur la tête ou pas. "On doit attendre. Il faudra regarder les données relevées le mercredi 20 juillet", nous confirme David Dehenauw qui ne voit pas venir les 40°C. "Nous nous dirigeons vers de très fortes chaleurs et des températures très estivales, mais je ne vois pas ces 40 degrés apparaître dans la majorité des méthodes de calcul", avait-il déjà prédit auprès de nos confrères néerlandophones de Het Laastse Nieuws.

On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais cette vague de chaleur ne devrait donc pas être historique en Belgique, selon le météorologue. "Il y a toujours une possibilité, mais on s'attend à un refroidissement mercredi 20 avec des températures aux alentours de 25°C", annonce-t-il.