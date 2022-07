La Croix-Rouge ne s’arrête pas là: elle aidera 28 000 sinistrés des inondations jusqu’en juillet 2023

Installée dans un container sur la grand-place d’Ensival, la Maison Croix-Rouge de Verviers devrait bientôt trouver ses marques dans un bâtiment en dur, à deux pas. Elle y maintiendra ses activités de lien social et d’accueil, l’aide matérielle aux sinistrés mais aussi le suivi individuel de leurs dossiers, en synergie avec les travailleurs sociaux locaux.

Un an après les inondations, la phase d'urgence aiguë est passée, mais la Croix-Rouge ne se retire pas. C'est une des spécificités de l'organisation de secours, insiste Pierre Hublet, directeur général de la section francophone de la Croix-Rouge de Belgique. Il était mardi à Verviers pour tirer le bilan un an après les catastrophiques inondations qui se sont acharnées sur la province de Liège. "C'est essentiel qu'on soit encore là aujourd'hui. Si les bâtiments ont retrouvé leurs formes, les cicatrices restent profondes chez les habitants." Au total, 28 000 sinistrés vont continuer à bénéficier de l'aide de la Croix-Rouge jusqu'à juillet 2023 (au moins).

Une aide énergétique se met en place

L'aide de proximité va donc se poursuivre ou se développer dans de nouvelles antennes permanentes, comme ici à Verviers, mais aussi à Liège, Esneux et Pepinster. Innovation : une Maison Croix-Rouge "mobile" est déployée à Trooz pour pouvoir atteindre tous les quartiers.

Ces dispositifs permettront d’assurer la continuité des services et des engagements pris, notamment au niveau de l’aide alimentaire et administrative. Autre objectif : lutter contre l’isolement. Un budget de 700 000 euros est déjà engagé pour soutenir les collectifs de volontaires locaux et les associations qui œuvrent sur le terrain pour préserver et renforcer le lien social.

Les conseillers au logement poursuivent leur importante aide administrative. Quelque 3 000 ménages wallons ne sont toujours pas raccordés au gaz…

Les leçons de la crise

Les dons qui ont afflué au-delà des prévisions permettront aussi à la Croix-Rouge, dans cette nouvelle phase, de mettre en place une action pour soulager les familles face aux factures énergétiques. Quatre millions d’euros seront versés pour cette aide énergétique, ce qui représente plus de 120 euros par ménage sinistré.

"La Croix-Rouge a donné le meilleur d'elle-même mais nous n'avons pas été parfaits. Nous avons cependant été capables de nous remettre en question" , assure Pierre Hublet.

La Croix-Rouge de Belgique a tiré les leçons de la crise, dit-il. Elle travaille aussi à mieux définir et faire connaître son rôle auprès du grand public et des différents niveaux d'autorités, en rappelant qu' "elle n'est pas un service public, mais une organisation humanitaire, de secours volontaire, indépendante et neutre" .

Cette catastrophe a changé la Croix-Rouge de Belgique dont la force de déploiement (il y a 11 000 bénévoles à Bruxelles et en Région wallonne, dont 1 500 ambulanciers et secouristes) reste son atout majeur. Des centaines de bonnes volontés se sont manifestées pour aider après les inondations, mais l'organisation humanitaire n'était alors pas en mesure d'encadrer l'ensemble des propositions. Elle dispose désormais d'un pool de bénévoles de crise prêt à être activé lors de toute urgence. Elle a aussi la capacité de mettre en œuvre, en très peu de temps, une cellule de crise multidisciplinaire.

Plus de 44 millions d’euros ont été récoltés

En cours de distribution. Le mouvement de solidarité qui a suivi les inondations de juillet 2021 en Wallonie, extraordinaire, s'est notamment traduit par un afflux de 44,2 millions d'euros de dons versés à la Croix-Rouge. Une somme qui sera intégralement utilisée pour aider les personnes sinistrées jusqu'en juillet 2023. Actuellement, 39,6 millions d'euros sont déjà engagés, c'est-à-dire en cours de redistribution via différents projets.

Contrôle. Les dons récoltés suite aux inondations feront l’objet d’un rapport spécifique qui sera mis à la disposition du grand public. Les dépenses engagées en 2021 ont déjà été analysées et "approuvées sans réserve" par les auditeurs externes, souligne la Croix-Rouge.

Projets locaux. Quelque 14,5 millions ont été injectés dans le financement de projets locaux : les dix communes les plus touchées (Chaudfontaine, Pepinster, Trooz, Limbourg, Esneux…) se sont ainsi vu octroyer un montant d’un million d’euros. À Trooz, par exemple, deux points de distribution ont été ouverts et gérés par la Croix-Rouge : au total, 200 000 repas ont été délivrés. Chacun des trois points d’accueil proposait aussi une petite épicerie sociale gratuite, tout en assurant la réception et la redistribution des dons physiques : mobilier, électroménager, jouets, produits d’hygiène et de nettoyage…