Vague de chaleur: quelles mesures doivent prendre les employeurs pour limiter les risques sur le lieu de travail ?

Dès ce mardi, le mercure avoisinera les 28 degrés. Un temps plus frais nous attend jeudi et vendredi. Ce week-end, ça remonte : le thermomètre va dépasser les 30 degrés. Sur le lieu de travail, les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour le bien-être.

Avec l’arrivée des fortes chaleurs, les conditions de travail vont être plus difficiles. L’employeur devra veiller au bien-être des travailleurs, en fonction de chaque situation.

1. Il y a chaleur et chaleur

La température sur le lieu de travail ne doit pas être mesurée avec un simple thermomètre, mais avec un "thermomètre globe humide" (WBGT en anglais), qui tiendra compte de l’humidité et de la température de rayonnement des objets dans l’environnement.

La température affichée y sera souvent inférieure à celle d'un thermomètre classique, explique le SPF Emploi. Par exemple, si la température est de 30 ° Celsius, la valeur WBGT sera de 22,7 pour 35 % d'humidité, de 25,4 pour 55 % d'humidité et de 28,2 pour 80 % d'humidité. C'est cette valeur WGBT qui servira à déterminer les mesures à prendre par l'employeur.

2. Un travail n’est pas l’autre

Pour déterminer les mesures à prendre pour la protection des travailleurs, il faut également prendre en compte la charge de travail.

Le ministère de l’Emploi précise qu’il existe quatre catégories de travail, en fonction de la charge physique : le travail léger (secrétariat, conduite d’une voiture…), le travail moyennement lourd (menuiserie, conduite d’un tracteur…), le travail lourd (bêchage, sciage à la main, rabotage, pousser et tirer des brouettes…) et le travail très lourd (bêchage en profondeur et excavation, monter sur des échelles, monter des escaliers…).

Si la charge est légère, l’indice WBGT maximal (au-delà duquel des mesures de protection sont à prendre) est de 29. Il est de 26 en cas de charge moyenne, de 22 en cas de charge lourde et de 18 en cas de charge très lourde.

3. Des mesures au cas par cas

Lorsque l’indice WBGT est dépassé, l’employeur doit alors prendre des mesures pour garantir le bien-être de ses collaborateurs : prévoir des équipements de protection (couvre-chefs, toile contre le soleil…) pour les travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct ; offrir des boissons rafraîchissantes (gratuites) ; installer un dispositif de ventilation artificielle dans les 48 heures.

Si les désagréments persistent, l’employeur doit accorder des périodes de repos, en fonction de l’indice WBGT et de la charge de travail (par exemple 45 minutes de travail suivies de 15 minutes de repos). À noter qu’il existe également la possibilité de recourir au chômage temporaire, durant lequel le travailleur touchera une allocation de l’Onem.

Le bermuda pour les hommes toléré à 72 %

La très grande majorité des employeurs vont prendre des mesures pour leur personnel, selon le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), qui a sondé 150 entrepreneurs et chefs d'entreprise. "Ainsi, ils sont 80 % à proposer davantage de boissons fraîches et 32 % qui vont jusqu'à offrir des glaces à leur personnel." Par ailleurs, "trois entrepreneurs sur dix permettent de commencer et de terminer plus tôt pour réduire le travail dans les heures les plus chaudes ou allongent la durée des pauses". En outre, plus d'un tiers des répondants (36 %) déclarent également proposer des ventilateurs ou des systèmes d'air conditionné à leurs employés pour apporter un peu de fraîcheur sur le lieu de travail, relève le SNI, qui précise que 72 % des chefs d'entreprise n'ont rien contre le fait que leurs employés masculins se rendent au travail en short. "Mais attention, avec un bermuda habillé, pas un short de sport."