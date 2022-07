Des croquettes de la marque Purina à l'origine de la mort de plusieurs chatons

Trois produits de la marque Purina ont été rappelés après que la marque a constaté qu'ils auraient provoqué d'importantes diarrhées auprès de plusieurs chatons. Certains ont même perdu la vie après ces infections.

Ces aliments en question sont PURINA PRO PLAN Original Kitten 1 à 12 mois, riche en poulet ; PURINA PRO PLAN Sterilised Adult 1+, riche en saumon ; et PURINA ONE Junior de 1 à 12 mois, élaboré avec du poulet sélectionné.

La cause de ces infections ? "Des traces éventuelles d'un résidu (2-CE) issu du traitement d'eau utilisé par un fournisseur d'ingrédients ont été détectées". Si vous possédez ces produits à la maison, il est conseillé de ne pas les faire consommer à vos chats et de les détruire. Les aliments rappelés ont été vendus entre novembre 2021 et avril 2022 et ne périment pas avant 2023.

Si vous êtes détenteur d'un des produits cités ci-dessus, deux numéros sont mis à disposition: 0806 800 361 pour les produits Purina et le 0800 226 462 pour les produits Purina Pro Plan.