Le fédéral prendra en charge le coût des campagnes de vaccination

Le gouvernement fédéral assumera le financement de la vaccination contre le Covid-19 par les prestataires de première ligne, ont convenu mercredi les exécutifs fédéral, régionaux et communautaires au cours d'un comité de concertation.

Ils ont également conclu des arrangements sur la répartition générale des coûts, mais pas encore d'accord définitif. Le fédéral et les entités fédérées se renvoyaient la balle sur le paiement des vaccins, plus particulièrement celui des doses de rappel. Le premier invoquait la compétence des Communautés en matière de prévention tandis que les entités fédérées invoquaient le déclenchement de la phase fédérale de crise confiant l'organisation à l'échelon fédéral.

En vue de la nouvelle campagne de rappel qui va démarrer, il a été convenu de manière provisoire que le fédéral financerait l'achat de vaccins et que les Régions se chargeraient de l'organisation de la campagne au cours de laquelle les vaccins seront administrés (centres de vaccination, vaccination du personnel hospitalier, dans les maisons de repos, etc.) Une exception sera faite pour la vaccination par les acteurs de première ligne - généralistes, pharmaciens, infirmiers à domicile - : le financement et l'organisation incomberont au fédéral. L'objectif est de permettre le remboursement de ces prestations à partir du 18 juillet.