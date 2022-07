Météo : un temps un peu plus frais au nord et un peu plus ensoleillé au sud

Les maxima se situeront entre 22°C à la mer et localement 32°C dans le sud, avec des valeurs proches de 28°C dans le centre. Le vent sera d'abord faible d'ouest à sud-ouest, puis modéré de nord-ouest à nord.



Au littoral, le vent modéré de secteur nord-ouest deviendra modéré à assez fort de nord-nord-est.



Ce soir et cette nuit, les nuages resteront assez nombreux et pourraient toujours laisser s'échapper quelques gouttes. Le risque sera cette fois-ci plus marqué sur le sud du pays. En beaucoup d'endroits, le temps restera sec. Les minima varieront de 13 à 14°C en Campine septentrionale et 18°C en Lorraine belge. Le vent modéré de nord deviendra faible de nord-est.



À la mer, le vent sera d'abord encore modéré à assez fort de nord-est, puis il deviendra aussi faible et s'orientera au secteur est.



Jeudi matin, les champs de nuages élevés et moyens s'attarderont encore au sud du sillon Sambre et Meuse où ils pourraient localement être à l'origine de quelques gouttes. Sur le nord-ouest du pays, des bancs de nuages bas seront possibles. Ensuite, de belles périodes ensoleillées alterneront avec quelques passages nuageux. Les maxima se situeront entre 21°C en bord de mer et 29°C en Lorraine belge. Le vent, d'abord faible de secteur est à nord-est, reviendra au secteur nord à nord-ouest et deviendra modéré l'après-midi.