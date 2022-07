L’hommage national aux 39 victimes des inondations: ce qu’il faut en retenir

Inondations en Wallonie : les images des commémorations un an plus tard

Un an, jour pour jour, après les inondations qui ont dévasté la vallée de la Vesdre et occasionné le décès de 39 personnes, le roi Philippe et la reine Mathilde étaient à Limbourg, jeudi matin, tout comme le ministre-président wallon Elio Di Rupo, le Premier ministre Alexander de Croo et le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar.