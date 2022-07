Pieter Timmermans: “La sécurité sociale va droit dans le mur”

La Fédération des entreprises de Belgique tire la sonnette d’alarme. Pour son CEO, Pieter Timmermans, il faut adapter les dépenses sociales aux moyens, et non l’inverse. La Sécu doit être modernisée, dit-il.

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) organise ce jeudi une conférence consacrée à la sécurité sociale, en présence de près de 180 experts, politiques, gestionnaires de la Sécu, représentants des employeurs et des syndicats… La coupole des employeurs veut tirer la sonnette d'alarme : notre Sécu est en danger. "En tant que FEB, nous sommes gestionnaires de la Sécu, explique Pieter Timmermans, administrateur-délégué de la FEB. Et mes collaborateurs sont venus me dire il y a quelques mois que, dans toutes les branches où on siège, il n'est question que de dépenser, dépenser, dépenser. Et personne ne s'occupe de savoir si on peut se le permettre."

La conférence de la FEB s'intitule "La faillite de la sécurité sociale ?/!", avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. "Notre but, c'est de voir avec tous ces intervenants s'il y a un problème ou non, justifie le CEO. Mais nous sommes convaincus qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. La sécurité sociale va droit dans le mur."

Logique inversée

Et le patron des patrons de citer plusieurs rapports récents qui soulignent nos problèmes de compétitivité, de financement de l'impôt (et donc de la Sécu) et de coût du vieillissement de la population. "En Belgique, nous avons une approche un peu bizarre. Avant, quand il y avait création de valeur, quand la productivité augmentait, alors il y avait plus de moyens. Mais depuis les années 1980 et 1990, c'est l'inverse : on a besoin d'autant d'argent et l'argent doit venir de quelque part. La logique s'est complètement inversée."

Selon Pieter Timmermans, cette évolution s'est combinée avec une "déresponsabilisation" des gestionnaires de la Sécu, qui se comporteraient "comme un couple qui n'a pas assez d'argent à la fin du mois mais qui sait que quelqu'un d'autre va compenser". "Auparavant, rappelle le CEO de la FEB, il y avait une gestion de la sécurité sociale par branche (chômage, Inami, allocations familiales…). Par branche, il y avait un taux de contribution, et chaque comité de gestion était responsable de ses dépenses et de ses recettes. Puis, pendant les années 1990, on a créé la gestion globale : toutes les recettes vont à l'Office national de sécurité sociale et l'ONSS répartit les moyens suivant les besoins des différentes branches, qui se sont donc transformées en demandeuses d'argent. Elles demandent le plus possible, parce qu'elles ont des besoins, et la gestion globale est soi-disant responsable pour le tout."

Des qualités, tout de même

Cette déresponsabilisation culmine, selon Pieter Timmermans, avec la création de la dotation d'équilibre : "La gestion globale de la Sécu est devenue elle-même demandeuse d'argent à l'État. Parce que si un déficit s'annonce, l'État paiera le manque à gagner."

Certes, admet Pieter Timmermans, notre Sécu a aussi des qualités : "un taux de couverture assez large, un taux de pauvreté assez faible, des inégalités assez faibles comparées à d'autres pays…" "Mais ses faiblesses (la déresponsabilisation et l'inversion de la logique entre les moyens et les besoins, mais aussi le faible taux de remplacement des pensions, le déplafonnement des cotisations et le plafonnement des allocations ou encore les pièges à l'emploi), créent, au sein de la société, de plus en plus de tensions entre certains groupes. Les gens disent : moi, j'ai contribué toute ma vie et ma pension n'est que de 1500 euros. Le risque est que de plus en plus de gens veuillent se désolidariser de ce système solidaire et préfèrent s'assurer eux-mêmes. Cela serait dramatique, je suis contre cette évolution, je veux justement l'éviter."

Ceci n’est pas une réforme des pensions

La FEB tire la sonnette d'alarme au moment même où le gouvernement fédéral planche sur les pensions. Un travail qui déçoit le CEO de la FEB : "Ils ne discutent pas d'une réforme, juste de quelques corrections sociales, qui vont coûter et ne jamais rapporter. L'impact sur le taux d'emploi sera minime. De nouveau, on met la charrue avant les bœufs. On devrait d'abord renforcer le tronc de notre système (en travaillant à un taux d'emploi de 80 %) et ensuite débattre des corrections dans les différentes branches. Mais ici, on alourdit les branches et le tronc reste inchangé. Au premier orage, l'arbre peut tomber ! On sait qu'il va y avoir un problème avec le vieillissement, mais on ne fait que reporter la solution. On regarde uniquement les dépenses, puis les recettes doivent s'adapter : c'est une des raisons pour lesquelles on a un taux d'imposition si élevé. On vient de 30 %, au début des années 1970, et on est à presque 55 % aujourd'hui. C'est la démonstration parfaite qu'on n'a pas pris à temps des mesures pour mettre les dépenses en balance avec ce que notre économie peut supporter."

Mais n'a-t-on pas aussi beaucoup coupé dans les recettes de la Sécu, en multipliant les réductions de cotisations sociales, comme le dénoncent les syndicats ? "Ils veulent tuer la poule tout en conservant les œufs. Si vous imposez davantage l'emploi, vous aurez moins de jobs et donc moins de recettes pour la Sécu. Puisqu'on refuse depuis des décennies de vraiment réformer le système, on a surtaxé l'emploi avec les conséquences qu'on connaît : un faible taux d'emploi et une économie fortement automatisée."

Quel est le but de la sécurité sociale ?

Pour Pieter Timmermans, la sécurité sociale doit donc être modernisée. "Il faut se demander quel est le but final de la sécurité sociale ? Est-ce qu'il faut par exemple que les 25 différents systèmes de congés soient tous mis à charge de la sécurité sociale ? Ou bien y a-t-il une responsabilité individuelle à mettre en œuvre ? J'ai suivi la Sécu depuis presque 30 ans : avant, on avait un taux d'imposition de 35 ou 40 %, une légère augmentation de l'impôt pour financer la Sécu ne posait pas problème. Mais quand on est à 52, 53 ou 54 % d'imposition, ça devient compliqué d'augmenter l'impôt et cela augmente l'opposition aux contributions. Cela mine la solidarité dans notre société."