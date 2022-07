Qui sera l’avocat des enfants? Six candidats sont jugés aptes, dont Joëlle Milquet

Qui sera désigné pour occuper le poste que doit quitter le Délégué général aux droits de l’enfant ? Bernard De Vos, actuel "avocat des enfants", aura 65 ans - la limite d’âge pour occuper cette fonction - le 16 novembre prochain. Il a aussi terminé deux mandats successifs (c’est le maximum) de 6 ans en juin 2021. Pour des raisons politiques (la réforme du décret sur les compétences du Délégué n’a pas abouti), la procédure pour trouver un remplaçant à Bernard De Vos n’a finalement été lancée qu’en mai dernier.

Après deux matinées d'auditions, à huis clos, le comité du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (un PS, un MR, un Ecolo, un Les Engagés et 1 PTB ; Défi étant invité comme observateur) chargé de rendre un avis sur les candidatures, s'est entendu sur une short list de six personnes jugées aptes à occuper la fonction.

Classés en A par les experts

Ont été retenus : Solayman Laqdim, ancien membre du cabinet de Rachid Madrane (PS) quand ce dernier était ministre en charge de l’Aide à la jeunesse et aujourd’hui directeur de la prévention à Liège ; Joëlle Milquet (61 ans), ancienne vice-Première ministre CDH au fédéral (Emploi, Intérieur…) et ex-ministre de l’Éducation (de la Fédération Wallonie-Bruxelles) ; Madeleine Guyot (44 ans), conseillère de l’actuel Délégué aux droits de l’enfant et présidente de l’association Macadam, qui accompagne les jeunes en errance ; David Lallemand, également conseiller du Délégué général aux droits de l’enfant ; Séverine Acerbis, responsable de la cellule petite enfance au cabinet de la ministre Ecolo Bénédicte Linard et Virginie Cordier, directrice de la Vénerie.

Les six personnes retenues par le comité parlementaire avaient tous été jugées aptes par le collège d’experts (désignés à raison d’un par groupe politique) qui avait auditionné les 21 candidats de départ (quelques-uns se sont désistés).

Les experts devaient les classer en A ("apte à occuper la fonction"), B ("pourrait éventuellement convenir à la fonction concernée") ; C ("ne convient pas à la fonction concernée") ou D ("s’est désisté").

Pas de repêchage

Sur les sept candidats classés en A, le comité parlementaire en a repris 6. Il n’y a donc pas eu de "repêchage" politique de candidats qui n’étaient pas considérés comme aptes par le collège d’experts.

Selon nos informations, un trio (Joëlle Milquet, Solayman Laqdim et Madeleine Guyot) arrivait en tête, sans aucune remarque négative formulée par les experts.

Pour six ans

Le Parlement devra approuver cet avis mardi prochain, 19 juillet, au cours de la dernière séance plénière avant les vacances. Il reviendra ensuite au gouvernement francophone de faire son choix pour la rentrée.

Et c’est là que le dossier (re) devient très politique. Sur quelle base Pierre-Yves Jeholet (ministre-président MR), Frédéric Daerden (vice-président PS), Bénédicte Linard, vice-présidente Ecolo) Valérie Glatigny (MR) et Caroline Désir (PS) vont-ils trancher ?

Sur le terrain, les associations impliquées dans la défense des droits des enfants en Belgique francophone, se disent inquiètes. Quelle que soit la compétence des personnes, des questions se posent sur l’indépendance de certains candidats par rapport au monde politique - un élément fondamental de la fonction de Délégué général aux droits de l’enfant.

Le Délégué ou la Déléguée aux droits de l’enfant sera désigné pour un mandat de six ans.