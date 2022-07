Accueil Belgique Société Un an après, que sont devenus les déchets des inondations ? "On est arrivé à un très bon pourcentage de valorisation" Près de 350 000 tonnes de déchets, de terres et de boues ont dû être traitées après les inondations de juillet 2021. Un an après, le travail avance, mais ne touche pas encore à sa fin. Où en est le travail ? Aurélie Demesse Journaliste actualité environnementale et fact checking





On se souvient des images, prises il y a quelques mois, montrant des tonnes et des tonnes de déchets en tout genre. Des meubles aux albums photos, en passant par les vêtements : ce sont des maisons entières qui ont été vidées, leur contenu endommagé par la boue et l’eau. Tout cela est désormais de l’histoire ancienne : les 150 000 tonnes de déchets ont été...