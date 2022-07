Météo: un week-end sous les 30°C avant un début de semaine qui s'approchera des 40°C

Ce samedi, la journée débutera avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux sur le nord et le nord-est, mais il y aura de belles périodes ensoleillées sur les autres régions. L'après-midi, des nuages cumuliformes se formeront, mais le soleil s'imposera graduellement depuis le nord et l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 20 ou 21°C sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'au littoral, et 24 ou 25°C dans le centre; ils pourraient atteindre 26°C en Lorraine belge. Le vent sera modéré de secteur nord.

La nuit de samedi à dimanche sera calme sous un ciel généralement serein à peu nuageux avec quelques voiles d'altitude. Les minima se situeront entre 6 et 14°C, sous un vent généralement faible virant progressivement au secteur est à nord-est.

Dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles nuageux en altitude. Les maxima varieront entre 24 et 26°C dans la région côtière ou en Ardenne, et entre 27 et 29°C dans les autres régions. Le vent sera faible d'est à nord-est.

Lundi, la chaleur s'accentuera avec des températures qui atteindront 29 à 31°C en Ardenne et 32 à localement 34°C dans les autres régions. Le ciel restera ensoleillé avec quelques voiles d'altitude et un vent généralement faible de sud à sud-est.

Mardi, après une nuit assez chaude, les maxima atteindront 32 à 35°C en Ardenne et de 34 à 38°C dans les autres régions, voire localement 39°C. Le ciel restera ensoleillé mais quelques averses orageuses isolées pourront éclater durant la nuit de mardi à mercredi. Le vent sera faible à modéré de sud-est.