Près de 60 % des logopèdes se sont déconventionnés: "J’espère que ça va faire bouger le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke"

La grogne était palpable dans le secteur. Elle se traduit dans les chiffres. À peine 40,49 % des logopèdes ont adhéré à la nouvelle convention 2022-2023 pour le secteur, selon le site de l'Inami (l'assurance maladie), alors qu'ils étaient plus de… 99 % lors de la précédente convention. Pour que la convention entre en vigueur, il fallait que 60 % des logopèdes y adhèrent. On en est loin.

"C'est un signal fort, réagit Nathalie Saczuk, présidente de l'Union professionnelle des logopèdes francophones (UPLF). 60 % de déconventionnés, c'est énorme. On ne s'attendait pas à cela. J'espère que ça va faire bouger le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke."

Cela fait des mois que les logopèdes réclament une amélioration de leurs conditions de travail. D’une part, via un allègement de leurs charges administratives. D’autre part, par une revalorisation de leurs honoraires. En début d’année, les négociations pour la convention 2022-2023 avaient échoué. L’Inami avait alors formulé le 15 juin une proposition de convention sur laquelle chaque logopède devait se positionner pour le 14 juillet au plus tard. Les résultats sont connus depuis lundi. Cette convention, rappelle Mme Saczuk, prévoyait entre autres une indexation de 1,35 % sur les honoraires en 2022, complétée par une indexation de 2 %, qui était en fait une avance sur 2023. Insuffisant pour les logopèdes, compte tenu de leur charge de travail et de l’inflation.

Selon la présidente de l'UPLF, le rejet de la convention sera "bénéfique pour les patients et les logopèdes". En temps normal, le remboursement d'une séance est moindre chez un logopède déconventionné (17,84 euros) que conventionné (23,78 euros pour une séance à 29,28 euros). Sans la convention, cette différence disparaît au profit du remboursement le plus important, tout en permettant aux logopèdes de pratiquer les tarifs qu'ils souhaitent.