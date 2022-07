Les 40 degrés ont bien été atteints en Belgique: voici les valeurs les plus élevées enregistrées dans notre pays

La chaleur a été intense, ce mardi 19 juillet, en Belgique. Qualifiée de troisième journée "la plus chaude" enregistrée en Belgique depuis 1892, ce mardi a vu le thermomètre atteindre les 40 degrés à Kapelle-Op-Den-Bos, a confirmé le météorologue David Dehenauw. Le seuil a donc bien été atteint, comme le présageaient certaines prévisions météorologiques.

Selon le réseau climatologique, voici les autres endroits où il a fait le plus chaud, ce mardi 19 juillet: Begijnendijk (39,8 degrés), Molenbeek-Saint-Jean (39,6 degrés), Moere (39,5 degrés), St-Pieters-Rode (39,5 degrés), Zele+Wevelgem+Lauwe+Dilbeek (39,4 degrés), Lichtervelde (39,3 degrés).



"L'alerte rouge ne se vérifie donc pas, à 0,5-1 degré près", a expliqué M. Dehenauw sur Twitter. "On disait hier que c'était un cas limite, qui est basculé vers l'orange après vérification." Pour rappel, trois provinces - la Flandre occidentale, le Hainaut et le Limbourg - avaient été placées en code rouge, ce mardi.