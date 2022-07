Nicolaas, un Belge de 30 ans disparu en Thaïlande depuis vendredi, vient d'être retrouvé

Depuis ce vendredi, Nicolaas, un Malinois de 30 ans, est porté disparu en Thaïlande. Selon les informations du Laatste Nieuws, le Belge est tombé d'un bateau alors qu'il faisait du rafting avec des amis dans la région de Chiang Mai. "Les secouristes ont retrouvé un gilet de sauvetage et un casque cassé plus loin, mais il n’y a aucune trace de Nicolaas pour le moment", avait expliqué sa cousine au quotidien flamand. Nicolaas est marié à une Thaïlandaise et est papa d'un petit garçon.

Malheureusement, la nouvelle est tombée aujourd'hui, le jeune Malinois a été retrouvé mort. Son corps a été trouvé à 10,5 km du lieu de l'accident à 14h10 heure locale (9h10 en Belgique). La nouvelle a été annoncée par les médias locaux.