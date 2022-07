Davantage d'appels de Belges pour assistance technique ou médicale à l'étranger qu'en 2021

Les chiffres de cette année sont cependant encore inférieurs de 12% à ceux de la période pré-corona, en 2019, rapporte samedi l'organisation de mobilité. Le constat est similaire chez Europ Assistance, qui a ouvert plus de dossiers du genre au cours des premières semaines de la période de vacances que durant l'été 2021. A l'époque, il y avait encore de nombreuses restrictions en vigueur dues à la pandémie et beaucoup moins de voyages, notamment en voiture, à l'étranger.

En juillet de cette année, Touring a recensé 19.640 appels, contre 16.315 au cours du même mois de l'année dernière. En 2019, il y en avait eu 22.271.

Le nombre d'interventions est également en hausse de 29% par rapport à l'an dernier mais en baisse de 7% comparativement à 2019. Le nombre des dossiers médicaux et techniques a augmenté cette année, passant respectivement à 1.192 (+37% par rapport à l'an dernier) et à 4.969 (+28% par rapport à 2021). La plupart des appels pour interventions médicales provenaient de France, d'Espagne, d'Italie, de Turquie et des Pays-Bas.

Selon Touring, ces chiffres montrent que l'envie de voyage a déjà augmenté de manière significative cette année. Touring s'attend à une forte augmentation du nombre d'interventions au cours de la prochaine période par rapport aux deux dernières années.

En Belgique, le nombre d'appels pour des pannes est passé à 50.413 ce mois-ci. "Cela montre que beaucoup de compatriotes ont choisi de passer leurs vacances au pays en raison de la crise économique, des problèmes signalés dans certains aéroports et de l'incertitude due à la guerre en Ukraine", analyse Touring.

Du côté d'Europ Assistance, on a comptabilisé 28.369 appels d'assistance entre le 1er et le 25 juillet. Chiffre auquel il faut ajouter plus de 3.000 demandes d'assistance introduites via l'application mobile de l'organisation. Le jour le plus chargé a été le 18 juillet, avec 1.548 appels entrants. Ces dernières semaines, leur nombre moyen était de 1.135 par jour.

Depuis le début de l'été, Europ Assistance a ouvert 1.146 dossiers médicaux à l'étranger, soit une augmentation de 53% par rapport à la même période en 2021. Ces cas concernent principalement des traumatismes, fractures, blessures (34%), des infections, autant liées au Covid qu'à d'autres maladies (15%), des problèmes digestifs (7%) et des soucis cardiovasculaires (4%). En juillet, près d'une soixantaine de dossiers médicaux liés à des infections au Covid-19 ont été ouverts.

Le nombre de pannes de véhicules a également fortement augmenté par rapport à la même période en 2021 (+30%). Entre le 1er et le 25 juillet, Europ Assistance a ouvert 2.495 dossiers d'assistance technique aux véhicules à l'étranger. Les incidents les plus fréquents sont les problèmes de moteur, de batterie et de démarrage (72 %), suivis des problèmes techniques causés par inadvertance (16%), comme une clé enfermée dans le véhicule, une erreur de carburant ou une crevaison, et des accidents (8%).