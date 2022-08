Sécheresse: deux nouvelles communes wallonnes limitent l'utilisation de l'eau

Deux nouvelles communes wallonnes ont mis en place des mesures de limitation de la consommation d'eau de distribution, ressort-il de la réunion de la Cellule d'expertise sécheresse de la Région wallonne jeudi. Léglise et Saint-Hubert viennent s'ajouter aux onze communes wallonnes ayant déjà pris un arrêté de police dans ce sens.

Les communes de Jalhay, Vielsalm, Beauraing et Houffalize font quant à elles l'objet d'une surveillance particulière de la Société wallonne des eaux, précise le SPW. Une attention particulière est également portée à Rochefort et Libramont. Même si les autres communes wallonnes ne sont a priori pas concernées par cette problématique, les autorités encouragent toujours la population à "utiliser l'eau de distribution de façon parcimonieuse pour prévenir toute difficulté de production ou de distribution dans certaines zones".

Au niveau des voies navigables, les débits restent très bas et poursuivent leur descente. La Meuse atteint toujours des valeurs extrêmement basses, comparables à celles enregistrées en 1976. Les mesures de regroupement des bateaux aux écluses restent de mise sur l'ensemble du réseau, à l'exception de l'Escaut, la Dendre et des canaux du Hainaut. Une réduction du tirant d'eau (partie immergée d'un bateau) de 1,4 mètre sur la Haute Sambre est également de mise.

En outre, les débits de certains cours d'eau (Ourthe, Vesdre, Amblève, Lesse?) sont toujours historiquement bas, note le Service public de Wallonie. Les amateurs de kayak devront prendre leur mal en patience, l'ensemble des tronçons étant fermé à la circulation.

Afin de garantir "un bon usage de l'eau pour tous", un arrêté ministériel suspendant toute production d'hydroélectricité sur le Hoyoux, le Burnot et la Lhomme est d'application.

Par ailleurs, la sécheresse rend le risque d'incendie toujours prépondérant. Si aucune zone n'est interdite à la promenade, le Département de la Nature et des Forêts (DNF) poursuit ses actions de sensibilisation, de prévention et de surveillance. Le Gouverneur de la province de Liège a également pris un arrêté d'interdiction des feux en plein air afin de limiter les risques.

Depuis la réunion précédente du 26 juillet, les précipitations ont été inexistantes ou extrêmement faibles sur le territoire wallon. La répartition géographique de l'indice sécheresse de l'Institut royal météorologique fait toujours apparaître diverses zones comme extrêmement sèches (à l'est de la province de Liège) et d'autres zones sèches en provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. Les prévisions font état d'un temps sec pour les 10 prochains jours avec une accentuation de la sécheresse dans les zones déjà sèches.

La prochaine réunion de la Cellule d'expertise sécheresse est fixée au 12 août. D'ici là, la situation fera l'objet d'un monitoring constant par l'ensemble des services concernés.