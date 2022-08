"Une combinaison de facteurs qui est dangereuse": les sauveteurs mettent en garde les touristes qui se rendront à la Côte ce week-end

Les sauveteurs sont en alerte pour le prochain week-end à la mer. C'est ce qu'a déclaré vendredi An Beun, la secrétaire générale du Service intercommunal de sauvetage côtier de Flandre occidentale (IKWV).

Une marée de printemps est attendue, combinée à un vent fort. "Une combinaison de facteurs qui, avec la foule, est dangereuse", indique IKWV. Bien qu'une vague de chaleur soit annoncée, les températures en mer ce week-end resteront inférieures à trente degrés Celsius. On s'attend à ce que de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir sur la côte et dans la mer. "Nous sommes sur les nerfs. Non seulement en raison du beau temps et de l'affluence, mais aussi en raison de la combinaison avec la marée printanière de ce week-end", explique M. Beun. "L'eau monte très vite, et ce au moment le plus chargé de la journée. Il y a également un fort vent en mer et tous ces facteurs rendent la situation encore plus dangereuse. La mer est vraiment traître maintenant."

Le Coastal Rescue Service appelle donc une nouvelle fois les gens à suivre les directives des sauveteurs et à ne se baigner que dans les zones surveillées. "Je comprends que les gens veuillent chercher des endroits plus calmes avec cette foule, mais alors on se retrouve parfois dans des zones non surveillées. Si vous prévoyez de vous baigner, veuillez le faire dans une zone surveillée. Ca peut faire la différence dans ces conditions dangereuses", a déclaré M. Beun.

En outre, les maîtres-nageurs conseillent aux baigneurs de s'installer sur le sable sec. "A la marée de printemps, il reste beaucoup moins d'espace sur la plage. Ceux qui ne sont pas assis sur du sable sec peuvent être surpris par la montée rapide des eaux."