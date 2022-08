Accueil Belgique Société Sécheresse: vrais et faux chiffres des golfs assoiffés Les conséquences de la sécheresse sur le golf. Charlotte Mikolajczak Journaliste économique

Hormis les zones de départ (et encore) et les greens , la France interdit aux clubs de golf d'arroser leur terrain. Des dérogations ont bien été demandées, convient la Fédération française du golf, mais pas celles que l'on croit et qui ont fait hurler maraîchers et autres voisins. En cas de crise, il est bien dit que seuls les gr eens peuvent être préservés. Et en cas de pénurie d'eau potable, qu'ils ne peuvent bénéficier que d'un arrosage réduit. "Selon certains...