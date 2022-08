Coronavirus: voici les derniers chiffres de l'épidémie en Belgique

Du 10 au 16 août, il y a eu en moyenne 87 nouvelles hospitalisations chaque jour soit une diminution de 15% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, 1.314 lits d'hôpital sont occupés par des patients atteints du Covid et parmi eux, 100 sont en unités de soins intensifs. Cela représente des baisses hebdomadaires de 13 et 18% respectivement, selon le rapport de l'Institut. Du 7 au 13 août, 2.126 personnes ont été infectées chaque jour par le coronavirus, soit une diminution de 25% par rapport à la semaine précédente. Dix décès par jour suite aux effets du coronavirus sont à déplorer, ce nombre a augmenté de 6% comparé à la période hebdomadaire précédente. Depuis le début de la pandémie, il y a un peu plus de deux ans, la Belgique a constaté 32.410 décès liés au corona sur son territoire.

Le taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations en Belgique est estimé à 0,879 pour la semaine du 10 août au 16 août. Cela signifie que l'épidémie recule, ce taux étant inférieur à 1.

Au total, 9.156.056 personnes en Belgique ont reçu leurs deux premières doses de vaccin entre le 20 décembre 2020 et 14 août 2022. Sciensano rapporte également que 7.195.272 personnes ont reçu une première dose de rappel et 578.000 ont déjà eu leur deuxième dose de rappel.

La Conférence interministérielle Santé publique (CIM) recommande à chacun de se faire administrer une deuxième dose du rappel contre le coronavirus. Le personnel hospitalier, les prestataires de soins de première ligne et le personnel des centres de soins résidentiels peuvent recevoir un tel rappel depuis le mois de juillet.