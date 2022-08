Asile et Migration: la file ne diminue pas devant les portes du Petit Château

Deux files se distinguaient, l'une formée par des femmes seules, mineurs d'âge, familles, personnes vulnérables et l'autre par des hommes seuls. Lundi matin, 19 mineurs non accompagnés, 153 personnes en famille et 21 hommes isolés ont pu s'enregistrer.

Quelques bousculades sont survenues dans la longue file des hommes lorsqu'il est apparu que seuls certains d'entre eux pourraient se présenter. La police a dû intervenir pour un retour au calme.