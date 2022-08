Après l’été caniculaire, l’automne sera chaud également

Un été indien pour ponctuer un été chaud et sec ? C’est ce qui semble se dessiner pour les semaines à venir. Alors que la rentrée des classes anticipée se fera sous un soleil qu’on commence à avoir l’habitude de voir en Belgique, les semaines à venir s’annoncent, elles aussi, plutôt chaudes.

Et pour revenir aux prochains jours pour commencer, voilà que le mercure va à nouveau dépasser les 30 degrés dès ce mercredi. "Nous allons à nouveau avoir deux ou trois jours avec des températures très hautes, prévient Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. On ne devrait pas observer de vague de chaleur officielle, malgré ces quelques jours à 30 degrés ou plus, mais cette longue séquence de beau temps et de températures élevées va persister tout au long de la semaine prochaine. Pour la fin août, on va se retrouver avec des températures 8 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison. Cet été n'en finit pas."

Et si on a déjà beaucoup parlé de la sécheresse et de la chaleur, cette fin d'été montre bel et bien des signes de record, alors qu'il reste un peu plus d'une semaine avant de passer à l'automne météorologique (1er septembre). "Le mois d'août sera probablement le plus chaud jamais observé en Belgique, indique Pascal Mormal. Les prochains jours vont décider si on dépasse ou pas le mois d'août 1997, actuellement le plus chaud de l'histoire. Si on prend l'ensemble de l'été (juin, juillet et août), on va certainement entrer dans le top 3 des étés les plus chauds. Au niveau de la sécheresse, juillet et août seront les deux mois les plus secs enregistrés depuis 1911, on va même peut-être battre le record qui date de plus de 100 ans. Par contre, on ne battra pas de record si on prend en compte le mois de juin - et donc l'ensemble de l'été - car il avait assez bien plu en juin, heureusement."

Et pour les semaines à venir, que doit-on attendre ? "On attend un début d'automne assez chaud et sec, dans la continuité de l'été", analyse Pascal Mormal.

Des prévisions qui vont dans le même sens que Météo-France, qui estime qu’on a 60 % de chances d’avoir un temps plus chaud que la moyenne d’ici fin octobre. De leur côté, les spécialistes du site La Chaîne Météo prédisent un automne plus chaud et surtout très sec jusqu’à fin novembre.