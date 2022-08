Météo: matinée ensoleillée avant un ciel changeant dans l'après-midi

L'après-midi, le ciel deviendra plus changeant sur l'ensemble des régions avec le développement de nuages cumuliformes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 26°C au littoral et 31°C en Lorraine belge. Le vent sera faible sans direction précise ou de secteur sud-est dans l'intérieur des terres. En région côtière, une brise de mer modérée de nord-nord-est s'établira en cours de journée.

Ce soir, les nuages cumuliformes se dissiperont rapidement. Cette nuit, le temps sera calme et sec sous un ciel serein à peu nuageux. Les températures descendront vers des valeurs de 12°C dans certaines vallées ardennaises et 20°C dans les grandes villes. Le vent deviendra faible de secteur est à sud-est ou de direction variable. Sur les hauteurs de l'Ardenne, le vent pourra toutefois devenir modéré de sud-est.

Jeudi, le temps restera sec sur la plupart des régions avec une alternance de périodes ensoleillées et de champs de nuages élevés. Sur l'ouest du pays, les nuages seront plus épais et on notera alors un risque de quelques gouttes en fin de journée. Il fera toujours chaud avec des maxima de 25°C à la mer à 31 ou 32°C sur le centre du pays. Le vent sera faible et variable, mais sur la moitié ouest du pays il deviendra modéré de nord.

Vendredi, le temps sera instable avec un risque d'averses depuis l'ouest. Ces averses pourront parfois être intenses et accompagnées d'orage. Il fera plus frais avec des maxima de 21 à 22°C dans l'extrême ouest du pays à 26°C en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera modéré de secteur nord.