Accueil Belgique Société Avec la variole du singe, le tourisme vaccinal est en plein essor: "Ce n’est quand même pas normal qu’on ait si peu de doses" Plus de 1 000 Belges ont déjà traversé la frontière française pour se faire vacciner. Elise Legrand Journaliste Belgique et Web



©AFP

"Je commence bientôt un nouveau travail et je ne pouvais pas me permettre de passer 21 jours en quarantaine en cas de contamination. J'ai donc préféré me faire vacciner de manière préventive." Jeudi dernier, Christophe s'est rendu à Lille pour recevoir une dose de vaccin contre la variole du singe. Au volant d'un minivan, le Bruxellois de 48 ans a embarqué six amis dans son épopée transfrontalière....