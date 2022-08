Un nouveau centre appelé "Dublin" voit le jour à Zaventem afin d'accélérer le retour de demandeurs d'asile

Un nouveau centre spécifique dit "Dublin" pour demandeurs d'asile a été ouvert mercredi à Zaventem. La secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, a visité l'établissement ce vendredi.

Ce centre devrait permettre d'augmenter le flux de sortie des demandeurs d'asile du réseau d'accueil de Fedasil. En ouvrant ce centre, d'une capacité de 220 places, la secrétaire d'Etat entend montrer que la Belgique "respecte mieux qu'avant les règles de Dublin", en référence au règlement européen éponyme qui détermine quel État européen est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Vendredi, la presse a pu visiter ce nouveau centre qui héberge déjà 40 personnes.

Mme de Moor ambitionne un retour volontaire ou forcé plus rapide des demandeurs d'asile déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne, et ce, peu après le déclenchement de la procédure "Dublin". Cela permettra de libérer des places d'accueil dont l'augmentation fait partie des mesures prises par la secrétaire d'Etat.

"Plus de la moitié des demandeurs d'asile qui se présentent en Belgique sont déjà passés par un autre pays membre de l'Union européenne. L'année dernière, ils étaient 11.000, entre janvier et juillet de cette année, ils sont déjà près de 8.000", affirme le cabinet de la Secrétaire d'Etat.

Les demandeurs d'asile déjà enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne devront être transférés dans un centre de transit dans les plus brefs délais. La "politique de retour volontaire" consiste en un accompagnement intensif et un entretien dès le troisième jour. Auparavant, il fallait compter des semaines ou des mois avant qu'un entretien puisse avoir lieu, précise le cabinet de Mme de Moor.

L'autre Etat membre où le demandeur est enregistré reçoit la demande d'accueil le jour-même et dispose d'un délai de 14 jours pour y répondre. L' absence de réponse étant considéré comme une réponse positive, poursuit le cabinet qui évoque la possibilité d'un appel de cette décision.

Le demandeur d'asile peut alors retourner dans ce pays par ses propres moyens ou avec l'aide de l'Office des étrangers ou de Fedasil. En cas de refus, le retour est forcé.

En raison de la jurisprudence, les retours vers des pays comme la Grèce, la Bulgarie ou la Hongrie où les conditions d'accueil sont déplorables, ne sont pas possibles. "Il est inacceptable que certains pays fuient leurs responsabilités, ce problème doit être résolu", estime encore Mme de Moor.

La secrétaire d'Etat veut montrer qu'elle applique le règlement de Dublin avec le plus grand sérieux. "Nous visons un mode de fonctionnement efficace et des décisions rapides", déclare-t-elle. "Nous voulons montrer à court terme, y compris à ceux qui en douteraient, que la Belgique respecte les procédures de Dublin comme ça a toujours été le cas et nous le faisons encore mieux maintenant", conclut-elle.