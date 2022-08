Une grève générale début novembre se confirme

Arrêté et incarcéré, Willy Peers a eu une "influence énorme" sur la dépénalisation de l’avortement en Belgique

En janvier 1973, le docteur Willy Peers est arrêté et incarcéré à Namur pour avoir pratiqué plus de 300 avortements clandestins. Sa mise en détention préventive entraîne une mobilisation sans précédent au sein de la société civile, qui milite pour la libération du médecin et la libéralisation de l’avortement. Dix-sept ans plus tard, la dépénalisation de l’IVG est finalement votée à la Chambre. Dans le cadre de son dossier "Il était une fois", LaLibre.be revient sur le combat déterminant de ce gynécologue féministe et engagé.