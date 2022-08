La 2e dose booster à partir du 12 septembre en Wallonie et à Bruxelles

Sur le front de la pandémie, la Wallonie lance sa "campagne d'automne". La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), a annoncé vendredi que la Région allait démarrer le 12 septembre sa nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 avec des vaccins adaptés à Omicron. Ceux-ci devraient être disponibles d'ici une dizaine de jours en Belgique, selon le cabinet de la ministre.

"Même si les vaccins actuellement disponibles protègent efficacement contre les risques d'hospitalisation et les formes graves du Covid-19, leur efficacité diminue avec le temps. L'objectif de proposer un booster (NdlR : le 2e rappel après les doses initiales) avec un vaccin adapté à Omicron vise à renforcer la protection la plus large contre le Covid-19 et, en particulier, contre les formes graves", a expliqué le cabinet Morreale.

Ce sont les personnes les plus fragiles et les plus exposées au virus qui seront invitées à se faire vacciner : les personnes immunodéprimées, les plus de 65 ans, les professionnels de la santé, puis les 50-64 ans. Le reste de la population majeure pourra ensuite se faire vacciner sur base volontaire.

5 % de la population a reçu son second rappel

La Région bruxelloise a également annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination et de sensibilisation au Covid. "Le coronavirus est et restera là, sans doute, pendant encore longtemps, a commenté Alain Maron (Écolo), ministre bruxellois de la Santé. Cependant, nous ne sommes plus dans la gestion d'une crise, mais bien dans la gestion d'une phase endémique. Nous devons donc continuer à protéger tout le monde, et surtout les plus vulnérables."

La Région a lancé vendredi la campagne "Gardons le bon R’Flex", rappelant les bons comportements à adopter face au virus. Un calendrier de vaccination a également été mis sur pied. Il est en tout point comparable à celui prévu en Wallonie, y compris en ce qui concerne les groupes prioritaires.

À Bruxelles, 15 % des personnes âgées de plus de 80 ans et 5,4 % des plus 65 ans ont pour le moment reçu leur deuxième booster. À l’échelle de la Belgique, la couverture vaccinale pour la deuxième dose de rappel est de 47,1 % pour les plus de 85 ans et de 5,1 % pour l’ensemble de la population.