Traite des êtres humains sur un chantier d'Anvers: "il est difficile de trouver les bons profils pour l'inspection sociale"

À ce jour, 174 victimes potentielles ont déjà été identifiées par l'auditorat du travail d'Anvers, ont confirmé mardi les ministres de l'Économie Pierre-Yves Dermagne et de la Justice Vincent Van Quickenborne à la Chambre. 134 personnes ont déjà obtenu le statut de victime de traite des êtres humains. Alors que les vacances parlementaires sont toujours en cours, une commission conjointe extraordinaire Justice et Affaires sociales a été convoquée mardi afin de faire le point sur cette affaire.

Les ministres n'ont pas détaillé l'enquête en cours, mais ont développé différents points d'attention politique afin d'améliorer la lutte contre la traite des êtres humains.

"Pour que les sanctions soient effectives, je vais demander, avec mes collègues concernés, l'engagement d'inspecteurs sociaux supplémentaires pour traquer ce phénomène", a indiqué Pierre-Yves Dermagne. "Des procédures de recrutement sont déjà en cours, mais il est difficile de trouver les bons profils", a toutefois admis le ministre socialiste. Quinze postes sur les 45 ouverts au sein de l'inspection sociale des entreprises employant des salariés sont encore vacants, a-t-il précisé. Pierre-Yves Dermagne a dit espérer voir ce cadre supplémentaire rempli d'ici la fin de l'année. "Mais il faudra réfléchir à accélérer les procédures", a-t-il estimé. Outre ces 45 nouveaux postes, 5 nouveaux inspecteurs ont été affectés au contrôle des indépendants. Enfin, 8 autres inspecteurs ont été engagés pour traiter plus particulièrement le dumping social. "Ils sont en service", a indiqué le ministre.

"Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi veillé à ce que les droits des travailleurs ressortissants de pays hors union en séjour illégal en Belgique soient renforcés. Le nombre d'associations qui les représenteront devant la justice sera augmenté. Un arrêté royal, prochainement publié au Moniteur belge, va désigner de nouvelles organisations (Ciré - Fairwork - Foyer) chargées de seconder ces personnes."

Pierre-Yves Dermagne a aussi annoncé une "meilleure application de la loi de 2013", loi qui prévoit des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. "Les biens acquis illégalement doivent être saisis et confisqués", a-t-il notamment illustré, ajoutant que les sanctions prévues par le code pénal social seront prochainement renforcées dans le cadre de la réforme du code pénal. Il s'agira par exemple de permettre à un juge d'interdire à une personne condamnée d'exercer certaines activités (horeca, salon de massage, etc.) pendant une durée de 1 à 20 ans.

De son côté, Vincent Van Quickenborne a indiqué qu'aucun lien entre l'affaire Borealis et la grande criminalité à Anvers n'avait été identifié. Une autre enquête, qui concerne une société suspectée d'avoir recruté des victimes de Borealis, a notamment été ouverte en Flandre occidentale. Selon le ministre, le nombre de victimes potentielles de la traite des êtres humains pourrait s'élever à 23.000. Un numéro de téléphone central accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 doit permettre aux autorités de disposer d'une "vision plus claire du phénomène et de pouvoir enquêter de façon plus ciblée". "Les recrutements sont en cours", a ajouté le libéral.

Le ministre de la Justice a aussi annoncé porter à 138.000 euros annuels le subside accordé à chacun des trois centres spécialisés dans l'accueil des victimes de la traite des êtres humains, dont le centre Payoke à Anvers, en première ligne dans le dossier Borealis.

Le ministre Van Quickenborne a aussi rappelé les futurs recrutements annoncés avant l'été pour renforcer la Police Judiciaire Fédérale (PJF). Sur les 195 enquêteurs supplémentaires, "40 seront affectés à la lutte contre la traite des êtres humains", a-t-il assuré.