Avis aux nouveaux étudiants: voici toutes les activités d'accueil organisées par les universités francophones avant la rentrée

Qu'elle porte le nom de "Welcome Week", "Win Week" ou SANE, la semaine précédant le début des cours a souvent le même but : accueillir comme il se doit les nouveaux étudiants et étudiantes.

Entrer à l'université, c'est comme entrer dans un nouveau monde. L'enseignement supérieur est en effet très différent de l'enseignement secondaire. Heureusement, les établissements l'ont bien compris. Ils organisent donc des activités afin que la transition se passe au mieux. Ci-dessous, nous allons te présenter les principaux événements organisés par les universités francophones à destination des nouveaux étudiants. N'oublie pas non plus de te rendre sur le site de ta faculté, elle proposera peut-être des activités complémentaires.





L'UCLouvain

L'UCLouvain organise plusieurs jours d'activités, du 14 au 19 septembre, sur Louvain-la-Neuve. Le 14 septembre, à condition de s'inscrire avant, l'étudiant peut avoir des informations sur les aides financières disponibles, le fonctionnement de l'université, l'animation étudiante, la guindaille responsable, etc. Durant la semaine, des visites de campus sont aussi prévues ainsi qu'une journée d'intégration dans sa faculté. Sur ses autres sites, Woluwe et Mons, l'UCLouvain propose également des séances d'informations très concrètes, qui se poursuivent même lors de la première semaine de cours. A Woluwe, cela se passera le 16 septembre. A Mons, les activités auront lieu lors de la première semaine de cours, du 19 au 23 septembre.

A Louvain-la-Neuve, le 19 septembre, le SupportKot, dont on t'a déjà parlé juste ici, organise le Welcome Day. Plusieurs stands seront présents sur la Grand-Place afin de présenter les différents services de l'UCLouvain. Au stand du SupportKot, tu pourras recevoir un Welcome Pack avec plein de choses utiles à l'intérieur. En soirée, rendez-vous pour la "Welcome Night" qui proposera des concerts sur le Parking Sainte-Barbe.

> Le détail des activités sur les différents sites.

L'ULB

Du 12 au 16 septembre, l'ULB invite ses nouveaux étudiants à rencontrer les autorités de l'université et à découvrir les services généraux. Pour ce faire, elle propose un "village" avec des stands d'information consacrés à divers thèmes comme les cercles étudiants, les aides financières, etc. Mais aussi des séances d'information plus classiques. Durant plusieurs jours, et plusieurs fois par jour, des visites de campus seront également organisées afin que les nouveaux étudiants prennent leurs marques.

En plus de ça, les facultés organisent également des séances d'accueil où l'étudiant recevra pas mal d'explications propres à son cursus. Notons que le site de Charleroi n'est pas oublié puisque, là aussi, des activités sont organisées.

> Le détail du programme sur les différents sites.

L'ULiège

L'Université de Liège prévoit une journée d'accueil pour tous les nouveaux étudiants. Sur le site de Liège, ce sera le 8 septembre. Pour Gembloux, des activités sont déjà prévues à partir du 5 septembre ! Au programme : des mini-conférences sur des sujets bien précis, comme les informations indispensables pour bien démarrer, un zoom sur les ressources numériques de l'ULiège, une simulation de l'examen théorique du permis de conduire, etc. Des activités en groupe seront également proposées pour développer sa confiance en soi, améliorer sa gestion du stress et des émotions.

Au cours de la journée, le futur étudiant pourra également aller chercher un welcome pack durable ou rencontrer les cercles étudiants et la Fédération des Etudiants. Des jeunes qui sont déjà à l'université donneront aussi quelques conseils pour appréhender les cours et la ville.

> Le détail du programme des différents sites.

L'UNamur

Une séance d'accueil pour les nouveaux étudiants est organisée le 14 septembre, avec notamment une cérémonie d'accueil à l'amphithéâtre Vauban. Les facultés organisent ensuite des séances où l'étudiant recevra des informations qui le concernent. Notamment des informations pratiques sur le bureau virtuel de l'étudiant, sur les points de rendez-vous, la méthodologie. Le nouveau Décret Paysage sera même abordé. Pour le programme plus précis, rendez-vous sur le site des différentes facultés !

> Le détail du programme selon la faculté.

L'UMons

A Mons et Charleroi, l'Université organise des activités à destination des nouveaux étudiants. Du 12 au 16 septembre, est prévue la "Welcome Week". Attention toutefois, une inscription est nécessaire pour certaines activités, et certaines d'entre elles sont déjà complètes ! En bref, tout au long de la semaine, les futurs étudiants apprendront à mieux connaître leur faculté, ils auront l'occasion de découvrir les outils numériques, la bibliothèque du Parc et le MUMONS, le musée de l'université. Le 14 septembre, ils pourront participer à une journée d'accueil gérée par les organisations étudiantes.

> Le détail du programme.

Saint-Louis

La journée d'accueil de Saint-Louis à destination des nouveaux étudiants est organisée le 16 septembre. Comme le précise l'Université, "des informations cruciales y seront données". Concrètement, l'étudiant en apprendra plus sur l'inscription aux cours, la validation des programmes, la date des tests de langues, le rôle de l'administration facultaire, etc. Les facultés organisent également des activités plus précises comme des séances d'information sur le harcèlement et le consentement, une présentation des organisations étudiantes et des informations concrètes sur les aides disponibles. Des visites de bâtiments sont aussi organisées !

> Le détail du programme.