Météo: encore quelques averses à l'est, temps sec dans le reste du pays

Mercredi en début de matinée, des averses (orageuses) seront encore temporairement possibles près des frontières allemande et luxembourgeoise. Ailleurs, le temps sera sec, sous un ciel partagé entre larges éclaircies et quelques champs nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres; au sud du sillon Sambre et Meuse, ils donneront à nouveau lieu à quelques averses ou orages localisés. Les maxima seront compris entre 22 ou 23°C à la Côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 26 ou 27°C en Lorraine belge; ils seront de l'ordre de 24 ou 25°C dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-est; à la Côte il reviendra au secteur nord à nord-est l'après-midi, et deviendra à nouveau assez fort avec des rafales autour de 50 km/h. Sur le versant sud de l'Ardenne, il restera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Cette nuit, le temps deviendra sec sous un ciel peu nuageux. Les minima seront compris entre 9 et 17°C. Le vent sera faible à modéré dans l'intérieur des terres, et virera graduellement au secteur est à nord-est. A la Côte, il sera d'abord assez fort de nord à nord-est, puis modéré de nord-est.

Jeudi, le temps restera sec avec du soleil, des nuages de moyenne altitude et quelques nuages cumuliformes. A partir du sud-ouest, de plus en plus de nuages élevés feront également leur apparition au fil des heures. Les maxima varieront entre 20 ou 21°C en Hautes Fagnes et par endroits 27°C en plaine. Le vent d'est à nord-est sera faible à modéré dans l'intérieur et modéré au littoral.