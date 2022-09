Covid: 340.000 invitations pour une nouvelle dose de vaccin envoyées cette semaine en Wallonie

Quelque 170.000 invitations sont ainsi en cours d'envoi et près de 340.000 au total partiront cette semaine à destination des personnes âgées de plus de 65 ans résidant en Wallonie, annonce vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. Chaque citoyen.ne concerné.e pourra ainsi prendre rendez-vous, dès la fin de cette semaine, dans un des centres de vaccination qui seront à nouveau déployés ou auprès des pharmacies et médecins généralistes partenaires.

Toutes les informations sur lieux de vaccination et prise de rendez-vous sont disponibles via le site internet www.jemevaccine.be. Un numéro de téléphone de l'AVIQ sera également activé au début de la semaine prochaine, de 08h00 à 17h00, pour répondre aux questions des personnes ou les aider à prendre rendez-vous.

Enfin, afin de sensibiliser et d'informer le public ciblé par cette nouvelle campagne - les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans -, la Wallonie relance également une vaste campagne de communication (affichage, spots tv et radio, encarts dans a presse, réseaux sociaux,...) qui durera environ deux mois, selon Mme Morreale (PS).