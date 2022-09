Météo: un temps chaud et ensoleillé avant l'arrivée d'averses ce lundi, la Belgique placée en alerte

Ce lundi soir et cette nuit, une zone d’averses organisée traversera le pays depuis le sud-ouest vers le nord-est. Ces averses pourront être localement fortes et accompagnées de grêle et de rafales. Par endroits, des cumuls proches ou supérieurs à 20 l/ m2 seront possibles en une heure. Les averses quitteront note pays en deuxième partie de nuit par le nord.Il fera à nouveau plus sec après minuit. Les minima varieront entre 14 et 17 degrés.

Mardi, il y aura d’abord des éclaircies. L’après-midi, les nuages s’épaissiront à nouveau avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation pluvio-orageuse en soirée et durant la nuit suivante. Il fera assez chaud avec des maxima de 22 à 27 degrés.