Des étudiants belges en bonne position pour le départ d'une compétition de voitures solaires en Afrique du Sud

Les étudiants du Plat pays ont fini deuxièmes des qualifications de cette course de voitures solaires, deux secondes derrière l'équipe de Delft (Pays-Bas).

La course sud-africaine durera huit jours pendant lesquels les participants devront parcourir le plus de kilomètres possibles entre Johannesbourg et Le Cap. C'est la première fois que les étudiants belges y participent.

Neuf équipes sont en lice, dont sept issues du pays organisateur.

L'équipe belge peut se targuer d'avoir déjà été championne d'Europe mais aussi d'avoir battu, en juin dernier, le record du monde "du nombre de kilomètres parcourus avec une voiture solaire en 12 heures".