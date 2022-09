L'été 2022 le plus chaud jamais enregistré en Europe

Météo: ciel toujours mitigé entre éclaircies et averses orageuses

Des périodes de pluie influenceront encore la moitié nord-est du pays, jeudi matin. Rapidement toutefois, le temps deviendra temporairement plus sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, il fera à nouveau plus variable avec localement des averses et un risque d'orage. Les maxima seront compris entre 16 à 17°C en haute Ardenne et 22°C dans le centre, sous un vent modéré de sud-ouest.