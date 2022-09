Le mariage de la princesse Maria Laura, prévu dimanche, est maintenu malgré le décès d’Elizabeth II

Le mariage de la princesse Maria Laura de Belgique avec William Isvy était planifié ce samedi 10 septembre à Bruxelles. La cérémonie sera bien maintenue malgré le décès, jeudi, de la reine Elizabeth II. "Le couple a été très ému par la nouvelle. Mais il s'agit d'un mariage privé. Un moment de prière et de réflexion sera prévu à la cathédrale", indique Herve Verhoosel, porte-parole du couple.

Le mariage civil sera célébré dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Bruxelles, où seule la famille proche a été conviée.

La cérémonie religieuse aura quant à elle lieu devant une plus large audience le même jour, à 14 h 30, dans la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule.

Plus de 500 invités ont été conviés, dont la famille royale belge dans son ensemble, mais aussi des amis très proches qui participeront activement à l’organisation de la célébration et à l’accueil des invités.

Des chants chrétiens et juifs interprétés

La cérémonie, de culte catholique, sera célébrée par le cardinal Jozef De Kesel. Elle inclura toutefois des éléments de culte judaïque, William étant de religion juive.

Le couple souhaite que les chansons jouent un rôle important lors de cette célébration. Des chants chrétiens et juifs seront interprétés.

Le choix de Bruxelles pour organiser ce mariage est très symbolique pour le couple. Il s’agit de la ville où la princesse Maria Laura a vécu jusqu’il y a quelques années. Elle voit également dans ce choix l’occasion de faire découvrir Bruxelles et la Belgique à sa belle-famille.

C’est également dans ce même hôtel de ville que les parents de Maria Laura se sont mariés le 22 septembre 1984.

Âgée de 34 ans, Maria Laura est la fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Elle vit et travaille à Londres depuis plusieurs années, après avoir étudié le chinois et les relations internationales à l’Institut des langues orientales à Paris.

Après avoir été active pendant trois ans à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), elle travaille actuellement comme analyste dans le secteur du changement climatique dans une importante fondation philanthropique. La Princesse marque un intérêt prononcé pour l’environnement et la question du changement climatique.

Son fiancé, William Isvy (30 ans), est né à Paris et est le fils d’une mère britannique et d’un père franco-marocain. Le futur marié a passé la majeure partie de son enfance à Londres et a étudié la finance à Montréal, au Canada. Aujourd’hui, il travaille dans la gestion de fortunes à Londres.

William est passionné de tennis et de voyages, deux intérêts qu’il partage avec sa future épouse.