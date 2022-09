La princesse Maria Laura se marie civilement avec William Isvy entourée de la famille royale

Les premiers invités sont arrivés vers 9h45 à l'hôtel de ville de Bruxelles.

Vers 10 heures, le Prince Lorenz a aidé sa fille Maria-Laura à sortir de la voiture. La mariée a choisi une élégante robe courte de Prada pour la célébration civile

Le mariage civil est célébré en petit comité. Plusieurs membres de la famille royale ont été aperçus sur la Grand-Place de Bruxelles. Parmi eux, la Princesse Delphine et son mari Jim O'Hare le Prince Laurent avec la Princesse Claire et leurs enfants , la Princesse Louise et les Princes Nicolas et Aymeric, la Princesse Astrid avec sa famille et sa belle-fille italienne, le Roi Albert avec la Reine Paola ainsi que le Roi Philippe et la Reine Mathilde.

©BELGA

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, est également présent. Après la cérémonie civile, les nouveaux mariés sont sortis saluer la foule qui s'était réunie à l'hôtel de ville. Ils ont été accueillis par des applaudissements chaleureux avant qu'une personne ne leur demande de s'embrasser. La princesse Laura a alors embrassé son mari sur la joue pour le plus grand bonheur du public.