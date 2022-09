Des produits aux graines de chanvre rappelés à cause d'une plante interdite en Belgique

Biofresh Belgium, en accord avec l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire), retire de la vente différents produits contenant des graines de chanvre des marques TerraSana, Sojade, Lovechock et E.Noël et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence d'une plante interdite en Belgique, a annoncé la marque belge dans un communiqué de presse jeudi. Biofresh Belgium demande à ses clients de ne pas consommer ces marchandises et de les ramener au magasin dans lequel ils ont été achetés. Les produits sont des graines de chanvre de la marque TerraSana en portions de 250, 275 et 500 g, de l'huile de chanvre 250 ml de la marque Emile Noël, de l'Omega3 50 cl de la marque Emile Noël, du "Blueberry&hempseed" 75 g de la marque Lovechock et de la boisson chanvre nature 1 l de la marque Sojade. Toutes les dates d'expiration de ces produits sont concernées par le rappel. Ces produits ont été vendus dans plusieurs points de vente en Belgique.