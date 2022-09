Maintenir Doel 3 n’est pas sans risque, dit l’AFCN

L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a émis un avis critique sur la possibilité de modifier le calendrier de mise à l’arrêt du réacteur de Doel 3. Elle ne peut garantir qu’une telle révision ne comporte pas de risque pour la sécurité nucléaire, a-t-elle dit dans un rapport transmis à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Cette dernière avait fait savoir, il y a deux jours, qu'elle avait demandé à l'Agence d'étudier s'il n'était pas possible de reporter in fine la préparation du démantèlement du réacteur dont la déconnexion au réseau est annoncée pour le 23 septembre. La ministre expliquait vouloir tenir compte de l'incertitude autour de l'approvisionnement énergétique. Elle voulait éviter que certains travaux soient déjà menés dès cette date, ce qui rendrait irréversible l'arrêt du réacteur, normalement prévu pour le 1er octobre. En d'autres termes, elle a ouvert la porte à une prolongation de ce réacteur, le premier qui sera arrêté dans le cadre de la loi de sortie du nucléaire.

Sensé uniquement si redémarrage à long terme

"L'AFCN ne peut pas garantir qu'un scénario tardif et non préparé ne comporte pas de risque pour la sécurité nucléaire, principalement sur l'impact drastique qu'un changement de cap soudain peut avoir sur l'organisation et les collaborateurs de l'exploitant (Engie Electrabel, NdlR) ", dit l'avis signé par le directeur général, Frank Hardeman.

Et de conclure : "Une possible et très tardive décision de passer à un LTO ( long term operation, c'est-à-dire une prolongation du réacteur) de la centrale n'est pas un signe de bonne gouvernance."

Le gendarme du nucléaire s'interroge sur l'opportunité d'un gel des opérations. "Un gel n'a de sens que s'il y a une chance raisonnable d'un redémarrage à plus long terme, convenu avec l'exploitant (Engie, NdlR) ", indique-t-il.

Il fait remarquer qu'aucune activité préparatoire n'a eu lieu, et qu'un redémarrage n'est pas possible à court terme. "Il y a une incertitude sur le point de savoir si c'est tout simplement possible, et nous parlons d'un délai de plusieurs années", ajoute encore l'agence. (Belga)