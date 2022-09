Météo : des averses jusqu'à la fin du week-end, avec parfois du tonnerre

Les maxima, frais pour la saison, oscilleront entre 10 et 13°C en Ardenne, et seront voisins de 14 ou 15°C ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest, virant au nord-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles, principalement l'après-midi.



A la Côte, le vent sera assez fort à fort de nord-ouest avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Ce soir et cette nuit, il fera encore partiellement nuageux avec des averses, éventuellement accompagnées de grésil et de quelques coups de tonnerre. Des rafales autour de 60 km/h seront également possibles. Les minima varieront en général entre 6°C en haute Ardenne et 13°C à la mer. Le vent sera modéré de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, le vent sera fort ou peut-être même très fort par moments de nord-ouest, avec des rafales de 70 à 80 km/h.



Samedi, le temps restera variable avec régulièrement des averses, éventuellement avec un coup de tonnerre. En cours de l'après-midi, le temps deviendra probablement plus sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 10 et 14 ou 15°C, sous un vent modéré et à la mer assez fort à fort de secteur nord-ouest. Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante. Il fera généralement sec d'abord, mais l'après-midi, le risque d'averses augmentera. Les maxima seront compris entre 10 et 16°C. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer fort, de secteur nord-ouest.