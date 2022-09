Accueil Belgique Société Le quiet quitting, ou l’art de faire le strict minimum au travail : "L’énergie que j’investissais dans mon job, je l’investis désormais ailleurs" Le "quiet quitting", ou l’art de faire le strict minimum au travail, gagne en popularité. Elise Legrand Journaliste Belgique et Web



©Shutterstock

"Mon travail, ce n'est pas ma vie." Il y a plusieurs mois, Mathilde*, employée dans la fonction publique, a décidé de limiter son investissement professionnel. Après un an et demi à se donner corps et âme pour son entreprise, la jeune Bruxelloise s'est vu refuser une promotion, pour un poste qu'elle convoitait avec grand intérêt. "Ça m'a mis une énorme claque. J'ai eu l'impression de ne pas être...