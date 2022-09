Une fresque sur les murs de la KU Leuven en hommage à l'étudiant Sanda Dia

Une grande peinture murale en hommage à Sanda Dia, l'étudiant décédé dans un baptême, a fait son apparition sur l'auditoire Pieter De Somer de la KU Leuven. La fresque a été fournie par l'organisation artistique All About Things et réalisée par l'artiste Case Maclaim. Le but? Rendre hommage à l'étudiant.

"Sanda a été présenté dans les médias tellement de fois que c'était comme s'il était devenu un objet. Avec cette peinture, ses amis et sa famille ont voulu le représenter à nouveau comme un être humain, comme le bon ami et le bon fils qu'il a été", explique Bjorn Van Poucke de All About Things.

Pour rappel, Sanda Dia, étudiant de 20 ans de la KU Leuven, est décédé en 2018 après avoir participé à un baptême organisé par le cercle De Reuzegom. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), était décédée deux jours plus tard à l'hôpital.

L'oeuvre a été installée avec le soutien de la ville de Louvain et de la KU Leuven.