L'expulsion prévue d'une jeune Iranienne suscite l'émoi en Belgique

Depuis quelques jours, l'émoi autour du retour forcé de Aisha prend de l'ampleur. L'Iranienne de 20 ans devait quitter le territoire belge ce vendredi en fin de matinée, à en croire l'horaire de son vol faisant escale à Istanbul.

La jeune femme avait fui son pays il y a quelques semaines. Exfiltrée par son père, elle fuyait un mariage forcé avec un homme plus âgé et la violence de son oncle. Son récit n'a pas pu convaincre les services du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), qui ont refusé sa demande d'asile et de protection subsidiaire. La décision de refus fut confirmée en appel par le Conseil du Contentieux des Étrangers. "Juridiquement, le dossier ne présente aucune faille", confirme l'Office des Étrangers.

L'avocate s'étonne de ne pas avoir été notifiée de la tentative de retour prévue ce vendredi. "Ma cliente l'a elle-même appris ce matin, quelques heures avant de se diriger vers l'aéroport. Pourtant, nous avons encore une procédure en cours et l'audience est prévue lundi", s'étonne-t-elle.

"Je ne peux pas y retourner, ils vont me tuer"

La tentative de retour forcé serait la troisième pour cette jeune Iranienne. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on entend une voix, vraisemblablement celle de Aisha, crier "Je ne peux pas y retourner, ils vont me tuer". Cette séquence daterait de mercredi, lors d'une précédente tentative d'expulsion, qui a avorté suite à la mobilisation des autres passagers.

Une expulsion suscite de nombreuses questions, compte tenu du climat de révolte et de répressions qui règne actuellement en Iran. Plusieurs représentants politiques se sont emparé du dossier, notamment le parlementaire fédéral Simon Moutquin (Ecolo).

Contacté, le cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) n'a pas réagi.