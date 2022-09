Le centre fédéral Climat bientôt prêt: il sera opérationnel en 2023

Le centre fédéral Climat, une demande de la communauté scientifique initiée il y a 8 ans, sera opérationnel en janvier prochain. En attendant, ses deux directrices viennent d'être désignées. L'une, Ella Tamsin, est une physicienne experte en trous noirs. L'autre, Valérie Trouet, étudie les événements climatiques du passé en les lisant dans les cernes des arbres, la dendrochronologie, rapporte mardi Le Soir. Installé dans des bâtiments de l'Institut royal météorologique, à Uccle, le nouveau centre disposera d'un budget de 2 millions par an et, pour commencer, d'un staff d'une dizaine de personnes. Il gérera également les actuels programmes fédéraux orientés vers le climat - un budget de 10 millions sur les quatre prochaines années - et pourra compter sur les 80 postes de chercheurs financés par le fédéral à l'Institut royal météorologique, à l'Institut des sciences naturelles, l'Institut d'aéronomie, au Musée d'Afrique centrale, à la station polaire Princesse Elisabeth, etc.

Il ne s'agira pas d'un institut de recherche à proprement parler, mais plutôt d'une structure qui coordonnera, organisera, aiguillonnera les travaux de nombreuses institutions qui travaillent sur le climat, explique encore Le Soir.