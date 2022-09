Accueil Belgique Société Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a augmenté de 72 % en 15 ans Pour les CPAS wallons, le manque d’effectifs et de moyens devient un problème important. Stéphane Tassin Journaliste politique ©Jean-Luc Flémal

Les CPAS wallons sont sollicités de toutes parts. Les crises succèdent aux crises et les personnes qui sont en demande d’une aide sont de plus en plus nombreuses. Au sud du pays, depuis 15 ans, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration (RIS) ou d’une...