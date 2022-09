Météo: des éclaircies mercredi matin avant le retour des averses

Des nuages bas sont attendus mercredi matin en Ardenne mais des éclaircies assez larges devraient atteindre les autres régions, selon les prévisions de l'IRM. Au fil des heures, les nuages deviendront à nouveau plus menaçants et des averses se développeront depuis la mer du Nord. Ces averses arroseront plus particulièrement les régions s'étendant du centre au nord et au nord-est du pays. A l'opposé, des périodes plus sèches prédomineront à proximité de la France et sur le sud est du pays. Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent sera d'abord faible à modéré d'ouest à sudouest, puis deviendra généralement modéré d'ouest à nord-ouest. Quelques averses se produiront encore en soirée. Durant la nuit, le temps redeviendra sec dans l'intérieur du pays, mais des averses se produiront encore sur la région côtière. Le temps deviendra brumeux et du brouillard pourra localement se former. Les températures redescendront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 degrés le long du littoral.