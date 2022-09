Cinq contaminations par la grippe aviaire détectées depuis une semaine en Belgique

Les volailles et oiseaux encore présents seront euthanasiés "afin d'éviter toute autre propagation du virus, et conformément aux législations européennes et belges". Depuis le 21 septembre, cinq contaminations ont été confirmées chez des détenteurs professionnels et particuliers d'oiseaux et de volaille en Flandre, menant à la mise en place de zones de protection et de surveillance. Des oiseaux sauvages infectés sont probablement à l'origine des infections, selon l'Afsca.

La nouvelle contamination détectée à Sint-Laureins a entraîné la mise en place, autour du foyer, d'une zone de protection de trois kilomètres et une de surveillance de 10 kilomètres. Elles chevauchent cependant "largement celles délimitées à Sint-Laureins la semaine dernière" où une contamination avait déjà été constatée, souligne l'Afsca.

Ces zones imposent la mise en place de mesures de biosécurité "strictes". En cas de détection de signes de maladie sur les volailles ou oiseaux, les propriétaires doivent consulter un vétérinaire.

L'Afsca conseille aux éleveurs et détenteurs particuliers de volailles de protéger leurs animaux des oiseaux sauvages, potentiellement infectés, notamment en utilisant des filets. "Il est toujours obligatoire de nourrir les animaux à l'intérieur et de les abreuver de préférence dans un environnement protégé."

La grippe aviaire ou "influenza aviaire" est une maladie virale contagieuse qui peut toucher toutes les espèces d'oiseaux. "Il n'y a pas d'indication scientifique que ce virus H5 soit également dangereux pour" l'être humain, rassure cependant l'Afsca.