Où utiliser la carte étudiant?

Tu es étudiante ou étudiant dans le supérieur et tu te demandes où tu peux utiliser ta carte étudiant et bénéficier de réductions? "La Libre Etudiant" t'a dressé un petit inventaire non exhaustif !

En tant qu'étudiant, tu bénéficies de nombreux avantages. Tu peux notamment faire appel aux services d'aides (financière, soutien, accompagnement, matérielles) de ton université ou de ta haute école. Pour connaître toutes les aides dont tu peux bénéficier, n'hésite pas à te rendre directement sur le site de ton établissement scolaire.

En plus de ça, ta carte étudiant te donne également droit à de nombreux avantages, dans et en dehors de ton université. On t'a dressé un inventaire, qui n'est toutefois pas exhaustif.

Nourriture

Sur présentation de ta carte étudiant, tu pourras bénéficier d'un plat chaud à tarif réduit dans les différents restaurants universitaires. Généralement, le prix étudiant est moitié moins cher (voire plus) que le prix plein. C'est donc une formule très intéressante.



Dans les épiceries solidaires de l'ASEB, tu pourras faire tes courses à prix réduit si tu as du mal à joindre les deux bouts. Sur simple présentation de ta carte étudiant, et moyennant 4 euros, tu recevras tes courses pour la semaine. Envie de voir à quoi ça ressemble? Relis le reportage que nous avions fait.



Plusieurs sandwicheries et restaurants à proximité des campus font parfois des réductions sur présentation de la carte étudiant. Etant donné qu'il serait trop long de tous les lister pour chaque campus, on te propose de systématiquement demander aux établissements s'ils font des réductions étudiantes ou non.



Enfin, les grandes chaînes de restauration rapide font également des "prix étudiants" ou "student deals" sur simple présentation de la carte. On peut citer Pizza Hut, Quick, McDo, Lunch Garden et encore d'autres.

Transport

La STIB, les TEC ou encore la SNCB proposent des réductions aux étudiants. Celles-ci demandent toutefois généralement une attestation de fréquentation scolaire plutôt qu'une carte étudiant. Si tu veux plus d'infos sur les informations demandées, rends-toi directement sur les sites concernés.

Achat de matériel informatique

Avant tout, sache que ton université peut peut-être intervenir dans l'achat de matériels informatiques, elle te fournit en outre l'accès gratuit à certains services normalement payants. Acheter d'occasion peut également te faire faire des économies, mais si tu souhaites acheter neuf, sache que les principales entreprises de matériels informatiques font des réductions étudiantes sur simple présentation de ta carte ou en t'inscrivant avec ton adresse e-mail étudiante. Le Microsoft Store offre jusqu'à 10% de réduction, Apple fait également des ristournes, tout comme Samsung. Notons que certaines sont également valables pour les enseignants, pas seulement pour les étudiants.

Les abonnements à divers services

Quand tu t'abonnes à quelque chose, vérifie toujours qu'il n'y a pas une réduction étudiante disponible. Les fournisseurs d'accès à Internet proposent en effet des abonnements étudiants à condition de s'inscrire avec son adresse e-mail étudiante. Niveau musique, Spotify ou encore Deezer ont également une offre spécifique, tout comme Amazon Prime.

Culture

Avant tout, sache que plus de 150 musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles ouvrent leurs portes gratuitement les 1er dimanche du mois. Une offre qui s'applique à tout le monde, pas seulement aux étudiants. En revanche, en tant qu'étudiant, tu as le droit à des réductions supplémentaires. Dans de nombreux lieux culturels, en Belgique comme à l'étranger, tu verras souvent des tarifs étudiants. N'oublie donc jamais de prendre ta carte avec toi.

En ce qui concerne le cinéma, nombreux sont ceux qui proposent des réductions pour les étudiants. C'est le cas du Kinepolis, de l'UGC, etc. Les théâtres également proposent des réductions aux étudiants et étudiants.

BONUS: LA CARTE CULTURE. Si tu es vraiment fan de culture, il sera intéressant pour toi de prendre la carte culture. Comme son nom l'indique, elle t'offre encore plus de réductions par rapport à une carte étudiant classique. Elle te permet également de gagner des places gratuites, etc. A l'ULB, cette carte culture coûte 15 euros par an. A l'UCLouvain, la carte culture auparavant payante est devenue gratuite pour tous les étudiants.

Sport

Si tu souhaites bénéficier de l'accès à toutes les activités sportives organisées par ton université dans ses infrastructures, on te conseille de prendre la carte étudiant "sport". Il s'agit d'un supplément à payer chaque année (mais qui peut être en partie remboursé par ta mutuelle). Renseigne-toi sur les activités disponibles directement sur le site de ton établissement.

Notre conseil

La carte étudiant est un précieux sésame qui te permettra de faire de nombreuses économies, à des endroits dont tu n'as même pas idée ! On te conseille donc de toujours l'avoir avec toi et de prendre le réflexe de toujours demander si le lieu dans lequel tu vas fait des réductions étudiantes. Tu pourrais être surpris de la réponse !