Le numéro 1722 activé en raison du risque de tempête et d'inondation

En cas de besoin d'une assistance des pompiers pour des dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux, il est demandé de contacter l'e-guichet via le www.1722.be ou d'appeler le 1722. Le numéro 112 est, lui, réservé aux situations où une vie est en danger. L'envoi d'une demande au moyen du guichet électronique 1722.be est le moyen le plus direct pour solliciter l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger, rappelle le SPF Intérieur.